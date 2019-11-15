Таллиннская Тынисмяэская реальная школа приглашает на конференцию по случаю своего 230-летия

22 ноября 2019 года в большом зале Национальной библиотеки пройдет конференция «Вчера Сегодня Завтра», посвященная юбилею Таллиннской Тынисмяэской реальной школы (ТТРШ) - 230 лет.
Перед вами выступят нынешние ученики ТТРШ, выпускники и учителя. Кроме того, в мероприятии примут участие танцевальный ансамбль «Непоседы», школьные хоры, а также состоится показ коллекции «Стиль ТТРШ» под руководством Виктории Эурих.
В перерывах гостей ждет обед и кофейная пауза.
Регистрация с 09:00, само мероприятие будет проходить с 10:00 до 16:00.
Мероприятие проводится при поддержке города Таллинн и MTÜ Hea Hombre.
Покупка билета осуществляется денежным переводом:
MTÜ Hea Hombre
EE122200221056759870
В пояснении необходимо указать имя (имена) гостей, со списком которых можно ознакомиться на странице ТТРШ в Facebook.
После оплаты билета необходимо заполнить форму регистрации до 15 ноября 2019 года. Ссылка на форму находится здесь.
Стандартный билет - 8 евро
Билет фаната - 50 евро (тем, кто очень рад такому мероприятию и хотел/-а бы поддержать проведение подобных мероприятий и впредь)
Партнерский билет - 100 евро (тем, кто хотел бы финансово поддержать данное мероприятие, т.е. выступить в качестве партнера/спонсора).