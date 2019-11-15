Таллиннская Тынисмяэская реальная школа приглашает на конференцию по случаю своего 230-летия

Перед вами выступят нынешние ученики ТТРШ, выпускники и учителя. Кроме того, в мероприятии примут участие танцевальный ансамбль «Непоседы», школьные хоры, а также состоится показ коллекции «Стиль ТТРШ» под руководством Виктории Эурих.

В перерывах гостей ждет обед и кофейная пауза.

Регистрация с 09:00, само мероприятие будет проходить с 10:00 до 16:00.

Мероприятие проводится при поддержке города Таллинн и MTÜ Hea Hombre.

Покупка билета осуществляется денежным переводом:

MTÜ Hea Hombre

EE122200221056759870

В пояснении необходимо указать имя (имена) гостей, со списком которых можно ознакомиться на странице ТТРШ в Facebook.

После оплаты билета необходимо заполнить форму регистрации до 15 ноября 2019 года. Ссылка на форму находится здесь.

Стандартный билет - 8 евро

Билет фаната - 50 евро (тем, кто очень рад такому мероприятию и хотел/-а бы поддержать проведение подобных мероприятий и впредь)