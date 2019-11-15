Пт, 15.11.2019
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Видео: американские футболисты закончили матч массовой дракой

Массовая драка в матче НФЛ "Питтсбург" - "Кливленд"

ФОТО: Ken Blaze/USA Today Sports

Минувшей ночью состоялся матч регулярного сезона Национальной футбольной лиги (американский футбол) между "Питтсбургом" и "Кливлендом", передает Р-Спорт.

В текущем сезоне принципиальные соперники далеки от попадания в плей-офф, но очные противостояния, несмотря на турнирное положение, все еще выглядят интересными. Прошедший матч может смело претендовать на звание самого скандального матча сезона.

За несколько секунд до конца встречи между защитниками "Кливленда" и командой нападения "Питтсбурга" завязалась потасовка, переросшая в массовую драку с участием запасных игроков.

В настоящее время НФЛ принимает решение о наказании зачинщиков и дисквалификациях. Встреча завершилась победой "Кливленда" со счетом 21:7.

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