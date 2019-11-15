Видео: американские футболисты закончили матч массовой дракой

В текущем сезоне принципиальные соперники далеки от попадания в плей-офф, но очные противостояния, несмотря на турнирное положение, все еще выглядят интересными. Прошедший матч может смело претендовать на звание самого скандального матча сезона.

За несколько секунд до конца встречи между защитниками "Кливленда" и командой нападения "Питтсбурга" завязалась потасовка, переросшая в массовую драку с участием запасных игроков.