Министр Яак Ааб хочет привлечь на работу в госсектор больше русскоязычных специалистов

По словам министра государственного управления Яака Ааба, результаты анализ подтвердили, что, к сожалению, русскоязычные молодые люди часто отказываются от участия в конкурсах на соискание работы в госсекторе, считая недостаточным свой уровень владения языком.

«Это печально, поскольку на государственной службе много интересных возможностей для разных специалистов – начиная с полицейских и спасателей и заканчивая ИТ-специалистами. Если работа в госсекторе представляет интерес, я призываю всех желающих присылать резюме», - сказал Яак Ааб, комментируя документ.

Мы заинтересованы в привлечении русскоязычных специалистов также и по той причине, что хотели бы оказывать более качественные услуги населению, особенно это касается таких регионов как Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

По словам Ааба, также вызывает беспокойство тот факт, что зачастую русскоязычные молодые люди просто не осведомлены относительно того, насколько разнообразна работа в государственном секторе и где можно получить информацию о вакансиях.

«Помимо этого, из результатов анализа напрашиваются выводы, что привлечению в госучреждения и учреждения местных самоуправлений специалистов, родным языком которых не является эстонский, необходимо уделять внимание и в дельнейшем. Для этого необходима, в том числе, и активная работа по информированию», - добавил министр.

Ааб отметил, что усилия нужно направить на тесное сотрудничество госсектора с гимназиями и вузами, придумать, какие бы могли быть возможности дополнительного образования, в том числе, обучение профессиональному эстонскому языку. Также необходимо лучшее информирование о возможностях работы и наличие мер дополнительной поддержки желающих работать в госсекторе в виде программ по практике и различных менторских программ.