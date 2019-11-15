«Это недопустимо»: городской детский сад строили украинские нелегалы

Сотрудники Лыунаской префектуры проверили во вторник строительные объекты, чтобы обнаружить незаконно находящихся и работающих в Эстонии людей. В Вильяндимаа посетили кузницу Уусна и в Вильянди – стройку на Рижском шоссе, пишет Sakala.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, в Уусна все было в порядке, а на стройке в Вильянди на Рижском шоссе, 30 были обнаружены двое граждан Украины, трудоустройство которых не было зарегистрировано в соответствии с требованиями. Двум иностранцам выписали штраф в 200 евро, а в отношении работодателя было начато производство о проступке.

Речь идет об учебном здании "Мянгупеса" детского сада "Kрыллипеса", строительство которого началось в июле этого года и должно завершиться в начале мая следующего года.

По данным вице-мэра, строительство обойдется в 3,6 миллиона евро, а еще примерно 200 000 евро уйдет на оформление интерьера. От старого здания фактически остались только стены, поэтому здание будет новым и еще появится пристройка.

«Само по себе это (использование нелегальной рабочей силы – прим.ред.) недопустимо, но, к сожалению, не может проверить генерального подрядчика, прошлое каждого Tartu Ehitus».

Мяртин отметил, что используемая для строительства детсада незаконная рабочая сила станет темой следующего собрания во вторник. «Хотим знать, что случилось и почему, - сказал он. – Конечно, выразим свое недовольство в связи с данным инцидентом».

Директор по проектам акционерного общества Tartu Ehitus Йозеп Якобсон сказал, что на стройке было двое помощников, у которых по какой-то причине не были в порядке все документы. Их нанял субподрядчик TK1, а не Tartu Ehitus.

«Что я могу сказать об этом случае... Там довольно много иностранной рабочей силы, и раньше проблем не возникало», - сказал Якобсон.

Как утверждает директор по проектам, у Tartu Ehitus есть договоренность с подрядчиками, что все рабочие должны быть оформлены официально. Он отметил, что нелегальная работа им не подходит, но проверять всех рабочих каждый день невозможно.

Член правления TK1 Тоомас Кесккюла сказал, что у одного украинца, которого TK1 сам нашел для работы, ходатайство о разрешении на работу подано, но еще не удовлетворено. Второй украинец попал на объект, по его словам, через посредника, который утверждал, что все документы в порядке. «Я даже не подозревал, - сказал Кесккюла. – Когда позжепроверил прошлое посредника, выяснилось, что у него много проблем».

На вопрос, почему TK1 разрешил работать иностранцу, у которого еще нет разрешения на работу, Кесккюла ответил, что, по его оценке, этот украинец ничего не нарушил. Он отметил, что по закону иностранец может в течение месяца пять дней работать в Эстонии без разрешения на работу.

«Этого человека мы зарегистрировали, а он заболел и успел только два дня поработать, - сказал Кесккюла. – Государство стало затягивать рассмотрение ходатайств. Раньше ответ приходил в течение недели, сейчас приходится ждать неделями».