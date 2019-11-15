В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк SEB

По сообщению банка, передача журналистских расследований Uppdrag granskning связалась с банком и сообщила, что в ближайшее время осветит предположительное отмывание денег в Балтийских странах, с которым якобы связан и SEB.

«SEB оценит любую информацию, которую покажут в телепередаче, и сравнит ее с проведенными самим SEB анализами и прошлыми случаями. SEB получил вопросы от Sveriges Television, но у него нет больше информации о содержании программы», - сообщил банк.

«Как и любой другой банк, SEB не может гарантировать, что его не использовали или не используют для отмывания денег. Постоянно возникают новые вызовы и риски. Профилактика отмывания денег SEB не может прекращаться и не прекратится», - добавил банк.

В кронце октября стало известно, что прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных.

По имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.

По словам госпрокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. «До сих пор следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией», - отметила Нурм. На данном этапе расследования подозрения в преступлении никому не предъявлены.