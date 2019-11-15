Эксперимент: как мошенники пытались затянуть журналиста в сеть мошеннической схемы

1000 евро – это минимум

Предложение такое, что хуторянин должен каждый месяц выплачивать обманщикам 18 процентов от полученной прибыли. А для начала нужно загрузить 1000 евро, причем, по словам Александра, прибыльнее всего торговать нефтью. В итоге Александр соединяется с компьютером Айвара и показывает ему несколько сайтов, на которых все и будет происходить.

Если прежде предполагаемый аналитик говорил о торговле нефтью, то теперь он показывает, как торговать криптовалютой. «Биткойны – это метод пополнения средств при торговле», - объясняет Александр и регистрирует Айвара и в среде, где он будет торговать и нефтью.

Интернет-мошенника объединяет два аккаунта и сохраняет пароль Айвара: «Смотри, теперь у тебя такой же торговый аккаунт, как и у меня, но твой остаток счета сейчас равен нулю».

Деньги хуторянина Айвара нужно перевести банковским переводом на депозит предложенного мошенником сайта, и это обязательно нужно сделать при помощи предполагаемого аналитика финансовых рынков Александра. Для этого у Айвара должны быть пароли от карт. Настало время поставить точку в «коммерческих играх» с мошенником и закончить игру.

ИТ-специалист: два сайта из трех – подделка Антон Кекс ФОТО: Postimees За процессом обогащения простого эстонца со стороны наблюдал ИТ-специалист Антон Кекс. По его словам, мошенник даже не пытается заразить компьютер, его цель – украсть только криптоденьги Айвара. Два из трех сайтов – это подделка: «Второй сайт, куда он хотел тебя зарегистрировать, выглядит точно также как первый. Это явно его копия или вообще тот же сайт. Один может быть даже еще более мошеннический, чем первый». Третий сайт, на который Александр направил Айвара, это – среда для торговли криптовалютой. Предполагаемый аналитик в этот раз случайно отправил франкоязычную ссылку. «Может быть, до тебя он пытался обмануть кого-то, кто лучше понимает по-французски», - предположил ИТ-специалист. Александр создал Айвару платный электронный адрес, бесплатная версия которого действует 30 дней: «Он явно хочет в течение пары дней получить с тебя деньги и исчезнуть». По словам Кекса, есть два варианта того, что предпримет обманщик дальше: «Когда биткойны будут куплены, он их украдет. Второй вариант, что он найдет способ, чтобы взломать твой интернет-банк, а потому он и говорит о карте паролей, которые в Эстонии теперь никто не использует». Вероятнее всего, мошенник не в курсе того, что карты паролей в Эстонии больше не используют и больше обманывает наших южных соседей. Обманщик, или обманщики могут находиться где угодно: «Если бы полиция связалась с разработчиками программы AnyDesk, возможно она получила бы больше информации о том, откуда он подсоединяется».

Эстонский номер не означает ничего То обстоятельство, что звонят с эстонского номера, не означает того, что звонящий находится здесь. Для звонка используется услуга VoIP. Это гибкая технология, которая не связана с ведущей к клиенту конкретной телефонной линией, лишь позволяет звонить через интернет все равно на какой гаджет, как ИП-стационарный телефон, установленное в компьютере телефонное приложение, мобильное приложение и так далее. Нужно лишь подсоединиться к предлагающему услугу связи предприятию. И крупные предприятия связи, как Tele2, Telia и Elisa давно предлагают услугу VoIP. Номер + 372 459 9960, с которого звонили Айвару, принадлежит маленькому оператору связи OÜ SkyTel. Представитель фирмы не захотел предоставить Postimees информацию о своем клиенте. По его словам, оператор связи не обязан оценивать, поступают клиенты фирмы в Эстонии законопослушно, или нет: «Мы требуем от своих клиентов, чтобы они соблюдали эстонские законы»,- сообщил представитель SkyTel, не указав своего имени и должности в письменном ответе. Как это точно происходит, он не уточнил. В числе клиентов фирмы есть как юридические, так и физические лица. Закон не позволяет оказывать инвестиционные услуги по телефону без установки личности клиента и без оценки пригодности и уместности инвестиционной услуги и ценных бумаг человеку. «Если возникают подозрения, что клиент занимается незаконной деятельностью, мы, конечно, не остаемся сторонними наблюдателями. Обычно мы расторгаем договор с таким клиентом», - добавил представитель SkyTel. По данным Департамента защиты прав потребителя и технического надзора с SkyTel OÜ с начала года было связано одно обращение, в котором пожаловались на навязчивые звонки продавцов. Полиции SkyTel знакомо по одному старому делу. Но установить реального пользователя номера невозможно. «Личность арендатора номера не установить ни электронным, ни физическим способом, только на основании документов, отправленных по электронной почте, которые с большой долей вероятности являются подделкой», - сказала лейтенант полиции Маарья Пунак.