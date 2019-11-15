Эксперимент: как мошенники пытались затянуть журналиста в сеть мошеннической схемы

Случайно оказавшийся в эпицентре мошеннической схемы журналист прошел под руководством интернет-обманщиков обещающее обогащение обучение. Якобы эстонец из Нарвы отправляет своих жертв на подозрительные сайты. За всем процессом наблюдает ИТ-специалист, пишет Postimees.
«Мы прощупываем территории и ищем партнеров в Эстонии, Латвии и Литве. У нас есть план открыть в Эстонии и офис», - говорит предлагающий инвестиционные возможности продавец Михаил, который звонит с эстонского стационарного телефона. Но говорит, что находится в Брюсселе, где предположительно располагается главная контора предприятия, в течение 34 лет анализирующего финансовые рынки. «Мы не маклеры. Мы просто предлагаем анализы и информацию», - объясняет он.
Именно эта компания выбрала – явно совершенно случайно – в качестве своей новой жертвы журналиста Virumaa Teataja Айвара Ояперве.
Как-то рабочий день в районе обеда журналисту звонит продавец Михаил и предлагает инвестиционную возможность. Во время телефонного разговора фоном слышна громкая музыка, периодически кто-то кричит. «В зале есть и другие продавцы, которые общаются со своими клиентами, поэтому благодаря музыке мы друг другу не мешаем», - объясняет Михаил на русском языке. Говорить по-эстонски он не хочет. Айвар подыгрывает и называет себя хуторянином, который хотел бы попытать счастье на финансовых рынках. А Postimees записывает происходящее.
Михаил просит хуторянина загрузить в свой компьютер программу AnyDesk, при помощи которой в его компьютер теперь имеется удаленный доступ. «Так вы сможете убедиться в нашем профессионализме», - говорит продавец и просит подождать 10 минут.
L-o-i-i или L-o-l-l?
Ровно через 10 минут Айвару звонят с того же номер, но на том конце трубки уже другой человек, который называет себя аналитиком финансовых рынков Александром Лихтенбергом: «Я занимают анализом мировых экономических, политических и геополитических событий». Александр уверяет, что он эстонец. Когда «хуторянин» Айвар просит о встрече с ним, Александр отказывается: «Я эстонец, но я не нахожусь в Эстонии. На сегодняшний день у меня почти 700 партнеров в 47 странах. Я успешно руковожу ими на финансовых рынках. Представьте себе, если бы я встречался со всеми ними». Александр уверен, что у хуторянина нет времени на анализ рынков, поэтому самую тяжелую часть он готов взять на себя. Общаться придется два-три раза в неделю: «Я скажу и покажу тебе, куда, как и зачем нужно щелкать».
Прежде всего, через заранее инсталлированную программу он показывает Айвару монитор своего компьютера и э-кошелек: «Это мой личный торговый аккаунт. Остаток моего счета – 1. 052 735 долларов».
Александр предлагает создать «хуторянину» новый адрес электронной почты, чтобы через него Айвар смог зарегистрироваться на торговой платформе. Но заковыка в том, что интернет-мошенник не знает, как правильно пишется имя Айвара. «Если ты эстонец, то ты должен знать это имя», - удивляется Айвар. Но Александр объясняет, что он из Нарвы и очень плохо знает эстонский язык. В итоге он набирает в графе «Ajvor».
Фамилию Айвар вбивает сам и пишет там слово «Loll». Мошенник не понимает шутки и спрашивает: «Как точнее? L-o-i-i или L-o-l-l?» В качестве вопроса безопасности хуторянин выбирает: «Кто был героем твоего детства?» Ответом Айвар пишет «sitavikat» («говнюк»). И снова нарвитянин никак не реагирует.
1000 евро – это минимум
Предложение такое, что хуторянин должен каждый месяц выплачивать обманщикам 18 процентов от полученной прибыли. А для начала нужно загрузить 1000 евро, причем, по словам Александра, прибыльнее всего торговать нефтью. В итоге Александр соединяется с компьютером Айвара и показывает ему несколько сайтов, на которых все и будет происходить.
Если прежде предполагаемый аналитик говорил о торговле нефтью, то теперь он показывает, как торговать криптовалютой. «Биткойны – это метод пополнения средств при торговле», - объясняет Александр и регистрирует Айвара и в среде, где он будет торговать и нефтью.
Интернет-мошенника объединяет два аккаунта и сохраняет пароль Айвара: «Смотри, теперь у тебя такой же торговый аккаунт, как и у меня, но твой остаток счета сейчас равен нулю».
Деньги хуторянина Айвара нужно перевести банковским переводом на депозит предложенного мошенником сайта, и это обязательно нужно сделать при помощи предполагаемого аналитика финансовых рынков Александра. Для этого у Айвара должны быть пароли от карт. Настало время поставить точку в «коммерческих играх» с мошенником и закончить игру.
ИТ-специалист: два сайта из трех – подделка
За процессом обогащения простого эстонца со стороны наблюдал ИТ-специалист Антон Кекс. По его словам, мошенник даже не пытается заразить компьютер, его цель – украсть только криптоденьги Айвара. Два из трех сайтов – это подделка: «Второй сайт, куда он хотел тебя зарегистрировать, выглядит точно также как первый. Это явно его копия или вообще тот же сайт. Один может быть даже еще более мошеннический, чем первый». Третий сайт, на который Александр направил Айвара, это – среда для торговли криптовалютой. Предполагаемый аналитик в этот раз случайно отправил франкоязычную ссылку. «Может быть, до тебя он пытался обмануть кого-то, кто лучше понимает по-французски», - предположил ИТ-специалист.
Александр создал Айвару платный электронный адрес, бесплатная версия которого действует 30 дней: «Он явно хочет в течение пары дней получить с тебя деньги и исчезнуть».
По словам Кекса, есть два варианта того, что предпримет обманщик дальше: «Когда биткойны будут куплены, он их украдет. Второй вариант, что он найдет способ, чтобы взломать твой интернет-банк, а потому он и говорит о карте паролей, которые в Эстонии теперь никто не использует».
Вероятнее всего, мошенник не в курсе того, что карты паролей в Эстонии больше не используют и больше обманывает наших южных соседей. Обманщик, или обманщики могут находиться где угодно: «Если бы полиция связалась с разработчиками программы AnyDesk, возможно она получила бы больше информации о том, откуда он подсоединяется».
Эстонский номер не означает ничего
То обстоятельство, что звонят с эстонского номера, не означает того, что звонящий находится здесь. Для звонка используется услуга VoIP. Это гибкая технология, которая не связана с ведущей к клиенту конкретной телефонной линией, лишь позволяет звонить через интернет все равно на какой гаджет, как ИП-стационарный телефон, установленное в компьютере телефонное приложение, мобильное приложение и так далее. Нужно лишь подсоединиться к предлагающему услугу связи предприятию. И крупные предприятия связи, как Tele2, Telia и Elisa давно предлагают услугу VoIP.
Номер + 372 459 9960, с которого звонили Айвару, принадлежит маленькому оператору связи OÜ SkyTel. Представитель фирмы не захотел предоставить Postimees информацию о своем клиенте. По его словам, оператор связи не обязан оценивать, поступают клиенты фирмы в Эстонии законопослушно, или нет: «Мы требуем от своих клиентов, чтобы они соблюдали эстонские законы»,- сообщил представитель SkyTel, не указав своего имени и должности в письменном ответе. Как это точно происходит, он не уточнил. В числе клиентов фирмы есть как юридические, так и физические лица.
Закон не позволяет оказывать инвестиционные услуги по телефону без установки личности клиента и без оценки пригодности и уместности инвестиционной услуги и ценных бумаг человеку.
«Если возникают подозрения, что клиент занимается незаконной деятельностью, мы, конечно, не остаемся сторонними наблюдателями. Обычно мы расторгаем договор с таким клиентом», - добавил представитель SkyTel. По данным Департамента защиты прав потребителя и технического надзора с SkyTel OÜ с начала года было связано одно обращение, в котором пожаловались на навязчивые звонки продавцов.
Полиции SkyTel знакомо по одному старому делу. Но установить реального пользователя номера невозможно. «Личность арендатора номера не установить ни электронным, ни физическим способом, только на основании документов, отправленных по электронной почте, которые с большой долей вероятности являются подделкой», - сказала лейтенант полиции Маарья Пунак.
Знакомая полиции платформа
По данным Финансовой инспекции, ни у одной из трех показанных Александром платформ или предложенных инвестиционных услуг нет права оказывать инвестиционные услуги в Эстонии. По данным Департамента полиции и погранохраны, один потерпевший упоминал торговую платформу и сайт Binance в рамках возбужденного этой весной уголовного дела, которое рассматривает интернет-мошенничество. «Потерпевшего призывали покупать через сайт биткойны», - сказали Posimees в полиции.
По словам представителей полиции, мошенники обычно представляются представителями известных фирм, при помощи программ получают контроль над компьютером человека и прежде всего, загружают на него платформу, далее вводят людей с заблуждение, а после начинают показывать ему свои сайты, которые имеют такое же название и оформление.