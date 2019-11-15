Часть нашумевшей пенсионной реформы переносится на неопределенный срок

Инвестиционный счет, по словам Хельме, является самой инновационной частью всего закона, а его разработка была одним из самых трудоемких и продолжительных процессов. На правительственной пресс-конференции в четверг министр сказал, что разработка этой части реформы происходила в сотрудничестве с банками и другими финансовыми учреждениями, которые будут предлагать услуги по управлению инвестиционными счетами.

"Мы исходим из того, что финансовые институты сами заинтересованы в этом и со своей стороны приложат усилия, чтобы эта услуга как можно быстрее начала работать вместе с остальным ходом рефоры, но мы учитываем и возможность того, что инвестиционные счета войдут в обиход позднее остальной реформы пенсионной ступени", - сказал министр.

«У нас может образоваться небольшой временной разрыв между моментом, когда вы можете просто снять деньги, и моментом, когда вы можете вывести деньги из фонда и поместить их на инвестиционный счет. Мы надеемся, что этот временной интервал не окажется очень длинным», - добавил глава Минфина.

В четверг правительство одобрило проект поправок в законодательство, согласно которым обязательная накопительнаю пенсия станет добровольной. «Важно тщательно продумать свой выбор, чтобы с достижением пенсионного возраста пенсия не оказалась меньше ожидаемой», - подчеркнул министр финансов.

Людям, которые хотят и дальше откладывать накопления во вторую ступень, не нужно ничего делать - для них все продолжится по-старому. В результате изменений вступление и выход из второй пенсионной ступени станут бесплатными - для этого необходимо подать заявление в пенсионный центр или банк.

Те, кто желает покинуть вторую ступень накопительной пенсии, могут просто прекратить делать взносы и оставить деньги, которые они собрали до сих пор, в пенсионном фонде или же прекратить делать взносы и снять уже собранные деньги. У интересующихся инвестициями будет возможность самостоятельно инвестировать свои деньги второй ступени через личный пенсионный инвестиционный счет.