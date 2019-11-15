Пт, 15.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Мартен Фуркад в новом сезоне планирует вернуть себе чемпионский титул

Мартен Фуркад в новом сезоне планирует вернуть себе чемпионский титул

Martin Fourcade.

ФОТО: JON OLAV NESVOLD/imago/Bildbyran

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился ожиданиями от нового сезона.

" Этой весной я успел хорошо отдохнуть, немного задержался, прежде чем снова приняться за тяжелые и интенсивные нагрузки. Пока я доволен подготовкой, тем, что мне удалось настроить.

В прошлом году подготовка прошла идеально, а зима – несколько хуже. Так что я стараюсь не переусердствовать и принимать вещи такими, каковы они есть, день за днем, чтобы не разочароваться, но при этом не тормозить себя и не терять амбиций. 

Стратегия имеет два направления – быть как можно более спокойным и быть сосредоточенным, чтобы не повторять ошибок прошлого года. Жду, что вернется удовольствие во время бега на лыжах, которое я упустил в прошлом году. В целом я был хорош в прошлом сезоне в стрельбе, но на лыжах не мог отличиться.

Я был далек от того, на что надеялся, далек от моего уровня прошлых лет. Главная цель в этом году – показывать приличный уровень на лыжах, чтобы иметь возможность решать судьбу гонок, чего не было в прошлом году", – сказал Фуркад Sportmag.fr.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ