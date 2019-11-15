Мартен Фуркад в новом сезоне планирует вернуть себе чемпионский титул

" Этой весной я успел хорошо отдохнуть, немного задержался, прежде чем снова приняться за тяжелые и интенсивные нагрузки. Пока я доволен подготовкой, тем, что мне удалось настроить.

В прошлом году подготовка прошла идеально, а зима – несколько хуже. Так что я стараюсь не переусердствовать и принимать вещи такими, каковы они есть, день за днем, чтобы не разочароваться, но при этом не тормозить себя и не терять амбиций.

Стратегия имеет два направления – быть как можно более спокойным и быть сосредоточенным, чтобы не повторять ошибок прошлого года. Жду, что вернется удовольствие во время бега на лыжах, которое я упустил в прошлом году. В целом я был хорош в прошлом сезоне в стрельбе, но на лыжах не мог отличиться.