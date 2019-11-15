Прокуратура установила, кто угрожал по телефону центристке Монике Ранд

Хотя Ранд подала заявление в полицию, правоохранительные органы пришли к выводу, что необходимости кого-то немедленно задерживать или принимать другие срочные меры нет. До сих пор звонивший с угрозами допрошен не был.

Ранд написала заявление в полицию 8 ноября, оно дало основание для возбуждения расследования по статье об угрозе убийством или ущербом здоровью.

По словам вице-мэра, 7 ноября ей поступил телефонный звонок с угрозами в грубом стиле от одного из членов партии, который пытался заставить Ранд уйти в отставку. Этому предшествовал длительный и напряженный кризисный период в тартуском региональном отделении Центристской партии, поскольку новое руководство организации во главе с Яаном Тоотсом пыталось убедить Ранд уйти с поста вице-мэра, на что та не соглашалась.

По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм, полиция и прокуратура еще 7 ноября, сразу после получения заявления от Ранд, оценили содержание и достоверность угрозы, а затем провели оценку заново на следующий день, после разговора с жертвой.

«Мы приняли во внимание описание телефонного звонка, во время которого была сделана угроза, разговор перед угрозой, личность угрожающего лица и тот факт, что угроза была сделана во время эмоционально возбужденного спора. Мы пришли к выводу, что нет срочной необходимости в задержании или другом силовом вмешательстве. При оценке серьезности угрозы важную роль сыграло то, что ее источником была женщина в возрасте старше 80 лет, принадлежащая к той же партии, что и вице-мэр», - сказала она.