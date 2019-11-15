Фото: в Таллинне появился трамвай по имени «Яна Тоом»

«В семействе таллиннских именных трамваев пополнение: утром пятницы, 15 ноября, в поездку по маршруту № 2, Копли – Суур-Паала, отправился еще один такой трамвай – по имени "Яна Тоом"», - сообщил BNS пресс-секретарь партии.

Рекламная акция финансируется фракцией Европейского парламента Renew Europe, в которую входит Яна Тоом. Узнать трамвай легко по фотографии евродепутата, эмблеме Renew Europe и слогану «Вместе в новую Европу!»

Одна из целей акции – распространить информацию о бесплатных юридических консультациях, которые проводятся в бюро Яны Тоом. Эстонское бюро евродепутата Яны Тоом работает в Таллинне уже пять лет. Бесплатные консультации проводятся еженедельно, за эти годы бюро обслужило более 5000 человек.

ФОТО: Keskerakond