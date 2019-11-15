Вице-президент WADA Хеллеланд рассказала о слежке со стороны России

Книга называется «Чистый спорт, грязные игры».

В июне прошлого года Хеллеланд была приглашена на срочную встречу с Норвежской полицейской службой безопасности. Ей сообщили, что в интересах российской стороны были наняты норвежские компании, чтобы исследовать ее деятельность.

«На встрече со службой безопасности мне сказали, что отдельные представители России поручили норвежским компаниям проанализировать, расследовать мою деятельность, мои заявления и даже передвижение», – пишет Хеллеланд.

Также в книге Хеллеланд рассказала о попытке взлома ее компьютера. Это произошло в сентябре 2018 года, когда она находилась на заседании правления WADA на Сейшелах, где было принято решение восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Хеллеланд выступала против восстановления РУСАДА в правах. Она не раз заявляла о том, что российское агентство не может быть восстановлено до тех пор, пока Россия не признает доклад Ричарда Макларена.