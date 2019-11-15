Галерея: в Таллинне открылась рождественская ярмарка

Таллиннская рождественская ярмарка, признанная в декабре прошлого года лучшей в Европе, подогрела интерес как к самой ярмарке, так и к столице Эстонии. На сайте European Destinations Таллинн стал одним из самых интересных мест для зимней поездки. Этот же сайт провел голосование, в котором таллиннская рождественская ярмарка получила больше всего голосов, обойдя такие города как Страсбург, Вена и Брюссель.

«Ранее в городах, которые удостаивались подобного титула, наблюдался рост числа туристов более чем на треть. Поэтому мы также ждем, что в этом году Таллинн посетит еще больше гостей. Таллинн их точно не разочарует, так как 800-летний Старый город и организаторы рождественской ярмарки кроме традиционной программы, готовы предложить много нового. В этом году, например, совместно с Городским музеем, будут организованы рождественские прогулки в историческом Старом городе», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Прогулки будут проходить по воскресеньям, начиная с 1 декабря. Прогулка на эстонском языке стартует в 14.30 у ели на Ратушной площади, на русском в 15.00, на английском в 15.30. Продолжительность прогулки полтора часа.

Кроме этого, в программе этого года будет множество других новшеств. Будет открыт домик небольших производителей из Хийумаа, в котором можно будет купить рыбный шоколад, хлеб ручной работы с черной смородиной. Отдельное место будет для любителей сладкого и поклонников искусства. Ярмарка в основном сфокусируется на местных товарах. Однако организаторы не забыли и о традиционной программе – на выходных будет проходить разнообразная культурная программа, в которой примут участие около 3000 исполнителей. Во время первого дня Адвента мэр Таллинна зажжет свечу и на рынок прибудет Дед Мороз.