Двое мужчин в масках напали на водителя грузового автомобиля

По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулька, жертва заехала во двор магазина на Хаапсалуском шоссе и приступила к разгрузке товара, после чего на него напали двое мужчин в масках и темной одежде, пишет Pärnu Postimees. «К счастью, ему удалось дать им отпор и нападавшие сбежали. Пострадавший сообщил о случившемся продавцу магазина, который позвонил в Центр тревоги», - сказал Пульк.