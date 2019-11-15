Пт, 15.11.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Двое мужчин в масках напали на водителя грузового автомобиля

Нападавшие были в масках.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сегодня в половину восьмого утра в Центр тревоги сообщили, что в Пярну двое неизвестных напали на 67-летнего мужчину, который занимался работами по погрузке во дворе магазина.

По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулька, жертва заехала во двор магазина на Хаапсалуском шоссе и приступила к разгрузке товара, после чего на него напали двое мужчин в масках и темной одежде, пишет Pärnu Postimees. «К счастью, ему удалось дать им отпор и нападавшие сбежали. Пострадавший сообщил о случившемся продавцу магазина, который позвонил в Центр тревоги», - сказал Пульк.

«По имеющимся сейчас данным, нападавшие ничего не требовали и не взяли. Собираем информацию и проверяем различные версии, чтобы как можно быстрее установить личности и мотивы этих людей», - сказал Пульк.

Все обстоятельства выясняются. Начато уголовное производство.

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