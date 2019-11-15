Двое мужчин в масках напали на водителя грузового автомобиля

Сегодня в половину восьмого утра в Центр тревоги сообщили, что в Пярну двое неизвестных напали на 67-летнего мужчину, который занимался работами по погрузке во дворе магазина.
По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулька, жертва заехала во двор магазина на Хаапсалуском шоссе и приступила к разгрузке товара, после чего на него напали двое мужчин в масках и темной одежде, пишет Pärnu Postimees. «К счастью, ему удалось дать им отпор и нападавшие сбежали. Пострадавший сообщил о случившемся продавцу магазина, который позвонил в Центр тревоги», - сказал Пульк.
«По имеющимся сейчас данным, нападавшие ничего не требовали и не взяли. Собираем информацию и проверяем различные версии, чтобы как можно быстрее установить личности и мотивы этих людей», - сказал Пульк.
Все обстоятельства выясняются. Начато уголовное производство.