Пт, 15.11.2019
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  • В волости Саку за 100 млн евро построят самый крупный в странах Балтии дата-центр

В волости Саку за 100 млн евро построят самый крупный в странах Балтии дата-центр

Saue valda kerkib üle 100 miljoni euro maksev Baltikumi suurim andmekeskus, mille rajab MCF Group Estonia.

ФОТО: MCF Group Estonia

Волостная управа Сауэ подписала разрешение на строительство, согласно которому в волости будет построен самый крупный в странах Балтии дата-центр.

По словам  руководителя строящей дата-центр компании MCF Group Estonia Керта Эверта, это будет первое хранилище данных в Эстонии, детальная планировка и разрешение на строительство которого составлены специально исходя из потребностей дата-центра.

«Планировка и разрешение соответствуют также стандарту ISKE, который является трехуровневым эталонным комплексом мер по обеспечению безопасности информационных систем Эстонского государства», – сказал Эверт.

Дата-центр MCF будет строиться в несколько этапов. По словам Керта Эверта, стоимость первого этапа строительства составит порядка 25 миллионов евро, а общая стоимость превысит 100 миллионов.

"Сейчас три крупные строительные компании участвуют в конкурсе на подряд, главный подрядчик будет определен в ближайшее время, после чего сразу начнется строительство", – сказал Эверт.

Керт Эверт особо отметил, что выбранное место обеспечит наилучшие условия для соблюдения требований безопасности; кроме того, в этом районе имеются волоконно-оптические линии необходимой пропускной способности и надежное электроснабжение. Для обеспечения последнего заключен соответствующий договор с Elering.

Проектирование дата-центра было выполнено в сотрудничестве с финскими специалистами соответствующего профиля. Здание имеет модульную структуру, а это значит, что для каждого клиента можно построить приватные аппаратные, отвечающие его потребностям. 

Проект дата-центра был инициирован в 2015 году известными и обладающими большим опытом частными инвесторами из Эстонии и Финляндии. 

Площадь зданий дата-центра, который будет построен на границе волостей Сауэ и Харку, составит 14 000–35 000 квадратных метров, на которых можно будет разместить более 1000 аппаратных шкафов с 40 000 серверов. Мощность дата-центра составит 20+ мегаватт, и обеспечивать ее будут две независимые 110-киловольтные линии электропередач, а также дополнительно дизельные генераторы с 200 000-литровым запасом топлива.

 

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