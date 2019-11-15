Фото: Stockmann и повара Bocuse d'Or открыли обновленный продуктовый отдел

На праздничном открытии можно было продегустировать уникальные продукты эстонских сыроделов, вкуснейшие мясные и рыбные блюда, а также интересные новые напитки местных малых производителей. Предлагали икру и привезенные прямо из Италии трюфели.

ФОТО: Калев Лиллеорг

«Ассортимент магазина очень широк. Здесь я всегда могу найти вдохновение для составления нового меню – для гостей наших ресторанов и для домашнего обеда», - отметил повар Bocuse d'Or Владислав Дьячук, работающий шеф-поваром ресторанов Mon Repos и Tchaikovsky.

«Еда объединяет людей и сводит их вместе», - сказала руководитель продуктового отдела Марика Юханди, добавив, что цель продуктового магазина Stockmann – несмотря на быстрый темп современной жизни, помочь собрать вокруг хорошей еды людей, которые нам дороги.

«Мы создаем среду, которая вдохновляет на развитие важных отношений. Еда – это то, что каждый вечер объединяет за столом всю семью, позволяет порадовать гостей и помогает строить хорошие отношения с коллегами», - привела примеры Юханди.

ФОТО: Калев Лиллеорг

В обновленном продуктовом отделе продается более 15 000 различных товаров. Фаворитами посетителей являются мясные и рыбные продукты Stockmann Delikatess, а также изысканные салаты и готовые блюда. Полностью обновлены также были прилавки с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, где предлагается широкий выбор продукции лучших производителей и собственные приготовленные на месте товары Stockmann.

На эксклюзивном мероприятии представлявшие Эстонию на престижнейшем всемирном кулинарном конкурсе Bocuse d'Or повара-мастера Владислав Дьячук, Хейди Пиннак и Павел Гурьянов предлагали широкий выбор лучших блюд Stockmann Delikatess.

ФОТО: Калев Лиллеорг

На мероприятии предлагали более 200 продуктов, среди прочего, например: салат из мускатной тыквы с картофелем Блу Конго и дрессингом с пряными травами; артишоки и патиссоны; королевские креветки в попкорне; нежный паштет из утиной печени и тартар из сига с фирменным хлебом Stockmann.

В продуктовом отделе Stockmann работают 140 человек, причем более половины сотрудников обладают стажем свыше 10 лет. Ежедневно легендарный отдел посещает в среднем 4000 клиентов.