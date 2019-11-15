Будни курьеров: голые клиенты и микроавтобус, ставший ловушкой

Курьер DPD Eesti Мерике Лятт работает в этой должности уже почти 19 лет и, по ее словам, речь идет об очень разнообразной работе, которая постоянно предполагает разные вызовы, а порой и критические ситуации, но чаще всего приносит радость.

«Один наш курьер как-то забрался в багажное отделение своего микроавтобуса, а дверца захлопнулись. Открыть их он не мог, а телефон остался в салоне. Не было никого и поблизости, - рассказала Лятт. – В итоге при помощи своего посылочного сканера он смог дозвониться до службы обслуживания клиентов, которой передал свои GPS координаты. Вызволять его приехал другой курьер».

Лятт рассказывает, что иногда дверь курьеру может открыть полуголый или абсолютно голый клиент. Курьерам, конечно, неловко, но при этом случалось, что голый человек еще и интересовался, какой сегодня день недели.

«За 19 лет многое, конечно, изменилось. Хотя бы с точки зрения организации работы. Автоматизированные системы, которые сами сортируют посылки, автомобили, умные компьютерные программы, которые составляют самую оптимальную траекторию движения и так далее. Для самого курьера, кроме транспортного средства, важным рабочим инструментом является сканер, который с годами тоже сильно изменился, превратившись из огромного аппарата в похожий на мобильный телефон маленький прибор», - говорит Лятт.

«Еще очень важно умение общаться с клиентами. Тут нужно быть настоящим дипломатом, потому что иногда бывает, что из-за плохого настроения или задержки посылки все свое негодование люди выплескивают на курьера, который чаще всего в этом вообще не виноват, - рассказала курьер DPD. – Но все это нивелируют те замечательные моменты, когда человек радуется долгожданной или неожиданной посылке».

Один из руководителей DPD Eesti, Райво Картау, объяснил, что чаще всего недопонимание с клиентами возникает, когда хотят, чтобы курьер, например, где-то подождал с посылкой, или доставил ее по другому адресу: «Очереди и время движения курьеров рассчитаны очень точно, поэтому в текущем режиме мы не можем вносить такие изменения: если мы 20 минут ждем одного клиента, это означает, что все остальные клиенты получат свои посылки с 20-минутной задержкой как минимум: за это время может, например, измениться дорожная обстановка и возникнут пробки, а было рассчитано, что курьер должен проскочить до их появления».

В адрес посылочных автоматов DPD неоднократно получал очень злую брань, поскольку посылки не оказывалось в автомате. А потом выяснлось, что человек искал свою посылку в автомате другой фирмы. Очень важно всегда следить за тем, чтобы при отправке или заказе посылки все цифры в указанном номере телефона были правильными, поскольку одна неверная цифра может вызвать полную неразбериху: «Часто жалуются на то, что курьер приходит домой, когда человека там нет, потому что он на работе. Но ведь посылку можно заказать с доставкой на работу или к соседу, если он дома и с ним можно договориться».

Картау добавил, что при заказе доставки в автомат человек вообще не будет привязан к определенному времени: «DPD всегда сообщает заранее, поскольку время прибытия курьера – предполагаемое, и если оно не подходит, то время и место можно изменить на нашем сайте в разделе самообслуживания. Если бы курьерам приходилось доставлять все посылки только по вечерам, когда люди уже вернулись с работы, мы не успевали бы выполнять все заказы, а цена за доставку, конечно же, была бы выше».