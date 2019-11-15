Пт, 15.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Максим Аверин сыграет в Таллине Платонова

Максим Аверин.

ФОТО: Промо

14 декабря на сцене Alexela пройдут гастроли Московского театра сатиры со спектаклем «Платонов» по пьесе А. П. Чехова. В главных ролях заслуженный артист России Максим Аверин, Ольга Ломоносова и другие. Постановка Павла Сафонова.

Кадры из спектакля "Платонов".

ФОТО: Промо

Современный, яркий, противоречивый спектакль, захватывающий энергетикой звездного состава с первых реплик и не отпускающий до финальных аплодисментов.

Кадры из спектакля "Платонов".

ФОТО: Промо

За роль Платонова Максим Аверин был номинирован на премию «Звезда театрала» в номинации «Лучшая мужская роль».

Кадры из спектакля "Платонов".

ФОТО: Промо

Билеты в системе Piletilevi.

Кадры из спектакля "Платонов".

ФОТО: Промо

Кадры из спектакля "Платонов".

ФОТО: Промо

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