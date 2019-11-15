Максим Аверин сыграет в Таллине Платонова

14 декабря на сцене Alexela пройдут гастроли Московского театра сатиры со спектаклем «Платонов» по пьесе А. П. Чехова. В главных ролях заслуженный артист России Максим Аверин, Ольга Ломоносова и другие. Постановка Павла Сафонова.
Современный, яркий, противоречивый спектакль, захватывающий энергетикой звездного состава с первых реплик и не отпускающий до финальных аплодисментов.
За роль Платонова Максим Аверин был номинирован на премию «Звезда театрала» в номинации «Лучшая мужская роль».
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