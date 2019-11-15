В Петербурге сожгли "Ягуар" знакомого эстонским болельщикам хоккеиста

Полиция установила подозреваемого в поджоге машины бывшего хоккеиста петербургского СКА и тартуского "Калев-Вялка" Пахрудина Гимбатова. Им оказался 48-летний Сергей Михайлов, решивший отомстить спортсмену за конфликт на дороге, передает Fontanka.ru.
По информации правоохранительных органов, мужчина поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову. Михайлов вычислил, где хоккеист паркует свой автомобиль, подъехал к машине на мотоцикле и облил ее зажигательной жидкостью. При этом вспыхнувшее пламя едва не опалило самого преступника.
Петербуржца вычислили месяц спустя. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.
Гимбатов — воспитанник петербургского хоккея. Он начинал карьеру в СКА в 2009 году, после чего выступал за ряд российских клубов. 32-летний форвард выступал и за эстонский «Калев-Вялк».