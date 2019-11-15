В Петербурге сожгли "Ягуар" знакомого эстонским болельщикам хоккеиста

По информации правоохранительных органов, мужчина поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову. Михайлов вычислил, где хоккеист паркует свой автомобиль, подъехал к машине на мотоцикле и облил ее зажигательной жидкостью. При этом вспыхнувшее пламя едва не опалило самого преступника.

Петербуржца вычислили месяц спустя. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.