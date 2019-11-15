Хельме - о подозрениях в отмывании денег: за этим стоят скандинавские банки, а страдаем мы

"Сегодня скандал с отмыванием денег коснулся и банка SEB, которого до сих пор эта тема обходила стороной. Штаб-квартира банка и шведские масс-медиа относятся к этой теме как и раньше, заявляя, что это проблема Прибалтики. Вовсе нет - всё более очевидным становится, что это модель поведения северных банков в течение определенного периода времени, которая привела к ситуации, когда удельный вес российских нерезидентов в банковской деятельности стал очень большим, и в этом большом объеме было много клиентов и переводов, которые не соответствовали стандартам контроля рисков отмывания денег", - написал Хельме в соцсетях.

Хельме подчеркивает, что борьба с отмыванием денег является главным приоритетом для правительства и для него как министра финансов.

«Мы сотрудничаем на международном уровне и продвигаемся вперед в проведении национальных расследований, мы также запустили процесс законодательных изменений для ужесточения наказаний и усиления надзора», - отметил он.

Кроме того, идут разговоры о нарушениях, которые произошли в прошлом и сейчас начинают всплывать на поверхность.

"Риск отмывания денег в эстонском банковском деле сегодня значительно ниже, чем несколько лет назад. Мы также усердно работали, чтобы добиться этого, усилив людскими ресурсами Финансовую инспекцию и Бюро данных по отмыванию денег . Мы сделали большой вклад в расширение возможностей анализа данных", - скахал Хельме.

По словам министра, речь идет не столько об эстонских банках, сколько о скандинавских.

«Решения по управлению банками и стратегии бизнеса всегда принимались в штаб-квартирах, а не на местах. Но страдаем мы. Скандалы с отмыванием денег нарушили здесь нормальную работу банковского сектора, фактически нанесли ущерб экономической ситуации в Эстонии, нашей репутации в мире, а также ударили по цене и доступности кредитов», - сказал Хельме.

«В то же время необходимо повторить, что в любом случае мы заинтересованы в стабильности нашего банковского рынка и сделаем все возможное, чтобы владеющие большой долей рынка скандинавские банки продолжали свою деятельность в Эстонии», - отметил он.

По его словам, совершенно очевидно, что плохие новости еще впереди, а прятать голову и избегать разговоров на эту тему неразумно.