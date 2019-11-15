Президент Литвы Гитанас Науседа ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS/Scanpix

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия примет зеркальные меры.

Литовский суд приговорил Филипченко к 10 годам заключения. Он был задержан в 2015 году, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области в Беларусь.

Власти Литвы утверждают, что Филипченко был действующим сотрудником российских спецслужб, и называют его дело первым случаем, когда в Литве по обвинению в шпионаже был задержан сотрудник российской ФСБ.

Моисеенко был задержан в 2014 году. По версии следствия, он передавал российской стороне секретную информацию об армии Литвы, военных учениях и воздушной миссии НАТО. В 2017 году суд Литвы приговорил его к 10,5 годам заключения.

Помилованных россиян должны обменять на граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые отбывают в России тюремные сроки за шпионаж, пишет BNS.

Матайтис и Тамошайтис были осуждены за шпионаж в пользу Литвы в 2016 году. Суд в Калининграде приговорил Матайтиса, у которого двойное гражданство России и Литвы, к 13 годам лишения свободы, суд в Москве приговорил Тамошайтиса к 12 годам заключения.

Российская сторона возможный обмен заключенными пока что не комментировала. Председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Дайнюс Гайжаускас в эфире национального радио заявил, что ожидает встречных шагов от России.

"Литва зажгла зеленый свет для обмена и возвращения на родину литовских граждан. Ожидаем, когда встречные шаги предпримет Россия", - сказал он.

О возможном обмене Филипченко и Моисеенко на Матайтиса и Тамошайтиса литовские СМИ писали еще в октябре, когда стало известно, что Россия и Литва договорились об обмене осужденными за разведывательную деятельность.

По информации норвежских и литовских СМИ, в обменные списки также могут включить также норвежца Фруде Берга, которого суд в Москве в апреле этого года приговорил к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж.

В МИД России в пятницу заявили РИА Новости, что прошение Берга о помиловании будет рассмотрено "в не очень отдаленной песрпективе".