Картина дня: банк SEB в центре скандала, водители против полицейских камер, мошенники в интернете и на улицах и возвращение опасной бактерии

В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк SEB

Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, сообщил банк в пятницу. После сообщения акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон. Читать далее...

На заводе M.V. Wool снова обнаружена опасная бактерия: департамент не исключает его закрытия

Ветеринарно-продовольственный департамент снова обнаружил опасную бактерию листерию в пробах, взятых на заводе компании M.V. Wool. Окончательное решение о судьбе предприятия пока не принято, но департамент не исключает его закрытие. Читать далее...

Двое мужчин в масках напали на водителя грузового автомобиля

Сегодня в половину восьмого утра в Центр тревоги сообщили, что в Пярну двое неизвестных напали на 67-летнего мужчину, который занимался работами по погрузке во дворе магазина. По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулька, потерпевший заехал во двор магазина на Хаапсалуском шоссе и приступил к разгрузке товара, когда на него напали двое мужчин в масках и темной одежде. Читать далее...

Работников в Эстонии не найти днем с огнем

Уровень безработицы в этом году неожиданно упал до самого низкого уровня с тех пор, как Эстония восстановила свою независимость, а это означает, что работодателям очень трудно найти новые кадры. Читать далее...

Часть нашумевшей пенсионной реформы переносится на неопределенный срок

По словам министра финансов Мартина Хельме, правительство учло, что возможность использования инвестиционных счетов может появиться значительно позже вступления в силу пенсионной реформы. Читать далее...

Эксперимент: как мошенники пытались затянуть журналиста в сеть мошеннической схемы

Случайно оказавшийся в эпицентре мошеннической схемы журналист прошел под руководством интернет-обманщиков обучение, обещающее ему обогащение. За всем процессом наблюдал ИТ-специалист. Читать далее...

«Это недопустимо»: городской детский сад строили украинские нелегалы

Вице-мэр Вильянди Кальви Мяртин считает недопустимым, что на принадлежащем городу строительном объекте используется незаконная рабочая сила. Сотрудники Лыунаской префектуры проверили во вторник строительные объекты, чтобы обнаружить незаконно находящихся и работающих в Эстонии людей. Читать далее...

Похожие на цыган мошенники охотятся на одиноких пенсионеров

Живущая в тартуском районе Аннелинна Вайке Ломп в понедельник отправилась на рынок, а затем прошла пешком до торгового центра Kvartal, чтобы там сесть на автобус и поехать домой, но за ней увязался смуглокожий мужчина - возможно, болгарский цыган. Читать дальше...

Камер контроля скорости боятся как огня: водители создали собственную систему оповещения

В этом году в середине лета полиция впервые измерила скорость на дорогах Ярвамаа с помощью мобильной камеры контроля скорости. Измерения проводились на разных участках дороги, был установлен предупредительный знак для водителей. О том, где стоят камеры, оповещает в социальных сетях созданная по собственной инициативе водителей группа, где выкладывают фотографии полицейских. Читать далее...

В Таллинне обнаружена плантация конопли

Сегодня служба по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры провела обыск в Пыхья-Таллинне и конфисковала 62 больших растения и 650 саженцев конопли. Читать далее...

Эстонские музыканты одержали победу в суде, но десятки миллионов евро утекли сквозь пальцы