Пт, 15.11.2019
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  • Подробности смертельного ДТП в Маарду: погиб 66-летний пешеход

Подробности смертельного ДТП в Маарду: погиб 66-летний пешеход

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В пятницу днем в результате ДТП на улице Кеэмикуте в Маарду погиб человек - пешеход, получишвий удар от автомобиля.

Мужчина 66-и лет получил удар от автомобиля Audi сегодня, в 13:15. Он погиб на месте происшествия. 

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу, но не убедился в том, что это безопасно. 

Сидевший за рулем Audi 79-летний мужчина был трезв и имел водительские права. 

Причины и обстоятельства трагического ДТП установит уголовное расследование.

Полиция напоминает, что переходить дорогу следует только в предусмотренных для этого местах, убедившись, что это безопасно. "Если до этого места расстояние составляет более ста метров, следует переходить дорогу только в случае, если со всех сторон дорога хорошо просматривается, и вы не вызываете опасную ситуацию на дороге. 

В этом году в ДТП погибли 12 и пострадали 272 пешехода.

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