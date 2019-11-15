Подробности смертельного ДТП в Маарду: погиб 66-летний пешеход

Мужчина 66-и лет получил удар от автомобиля Audi сегодня, в 13:15. Он погиб на месте происшествия.

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу, но не убедился в том, что это безопасно.

Сидевший за рулем Audi 79-летний мужчина был трезв и имел водительские права.

Причины и обстоятельства трагического ДТП установит уголовное расследование.

Полиция напоминает, что переходить дорогу следует только в предусмотренных для этого местах, убедившись, что это безопасно. "Если до этого места расстояние составляет более ста метров, следует переходить дорогу только в случае, если со всех сторон дорога хорошо просматривается, и вы не вызываете опасную ситуацию на дороге.