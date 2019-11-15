Пт, 15.11.2019
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  • Установлена причина смерти второго гражданина Финляндии с парома Tallink Silja Europa

Установлена причина смерти второго гражданина Финляндии с парома Tallink Silja Europa

Silja Europa

ФОТО: tallink.ee

Двое граждан Финляндии были 20 октября найдены мертвыми на пароме Silja Europa в порту Таллинна.

По сообщению полиции Эстонии, причина смерти гражданина Финляндии, скончавшегося на пароме компании Tallink, была связана с состоянием его здоровья.

Полиция не разглашает точной причины смерти 21–летнего мужчины, поскольку речь идет о конфиденциальной информации, пишет портал YLE.

Представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Анника Максимов подчеркнула финской газете Iltalehti, что нет никаких признаков насильственной смерти, и это главное.

Двое финнов умерли 20 октября на пароме Silja Europa. Они были найдены мертвыми в своих каютах на пароме. Ранее было подтверждено, что причиной смерти 25-летней финки стал приступ болезни.

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