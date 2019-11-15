Установлена причина смерти второго гражданина Финляндии с парома Tallink Silja Europa

По сообщению полиции Эстонии, причина смерти гражданина Финляндии, скончавшегося на пароме компании Tallink, была связана с состоянием его здоровья.

Полиция не разглашает точной причины смерти 21–летнего мужчины, поскольку речь идет о конфиденциальной информации, пишет портал YLE.

Представитель пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Анника Максимов подчеркнула финской газете Iltalehti, что нет никаких признаков насильственной смерти, и это главное.