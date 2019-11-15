Юри Ратас: если президент Кальюлайд решит на 9 мая ехать в Москву, я ее в этом поддержу

"Правительство точно не будет обсуждать этот вопрос", -сказал премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас в интервью "Радио 4", вышедшем в эфир в пятницу, 15 ноября.

"Если официальное приглашение поступит, нужно все взвесить, учесть позиции наших партнеров и союзников, а также ситуацию в отношениях между Эстонией и Российской Федерацией. Я говорил уже, что в конечном итоге это решение принимает президент. Моя личная позиция, что, если президент решит ехать в Москву, я ее в этом поддержу", - заключил Ратас.