Пт, 15.11.2019
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  • Парому на Сааремаа быть? Эстония и Латвия не оставляют идею линии из Курземе

Парому на Сааремаа быть? Эстония и Латвия не оставляют идею линии из Курземе

Virtsu sadamast väljuv praam.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Эстония и Латвия начнут совместно готовить правовую и финансовую базу для налаживания морского сообщения между эстонским островом Сааремаа и Курземе, западной приморской частью Латвии, сообщил министр по делам государственного управления Эстонии Яак Ааб.

Об этом стороны договорились в среду на состоявшемся в Риге совместном заседании эстонско-латвийской межправительственной комиссии, пишет портал Mixnews.lv.

“Это значит, что неформальная группа экспертов начнет подготовку к открытию паромной линии. Принявший во встрече участие представитель волостной управы Сааремаа заверил, что в волости интерес к открытию паромной переправы с Латвией по-прежнему есть и в ближайшее время они подготовят более точную программу действий”, – сказал Ааб.

Вслед за тем волостная управа Сааремаа планирует организовать информационный день для возможных операторов линии, чтобы повысить их осведомленность о возможностях линии, в том числе о повышении туристической привлекательности региона.

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