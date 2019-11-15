Парому на Сааремаа быть? Эстония и Латвия не оставляют идею линии из Курземе

Эстония и Латвия начнут совместно готовить правовую и финансовую базу для налаживания морского сообщения между эстонским островом Сааремаа и Курземе, западной приморской частью Латвии, сообщил министр по делам государственного управления Эстонии Яак Ааб.
Об этом стороны договорились в среду на состоявшемся в Риге совместном заседании эстонско-латвийской межправительственной комиссии, пишет портал Mixnews.lv.
“Это значит, что неформальная группа экспертов начнет подготовку к открытию паромной линии. Принявший во встрече участие представитель волостной управы Сааремаа заверил, что в волости интерес к открытию паромной переправы с Латвией по-прежнему есть и в ближайшее время они подготовят более точную программу действий”, – сказал Ааб.
Вслед за тем волостная управа Сааремаа планирует организовать информационный день для возможных операторов линии, чтобы повысить их осведомленность о возможностях линии, в том числе о повышении туристической привлекательности региона.