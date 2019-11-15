Парому на Сааремаа быть? Эстония и Латвия не оставляют идею линии из Курземе

Об этом стороны договорились в среду на состоявшемся в Риге совместном заседании эстонско-латвийской межправительственной комиссии, пишет портал Mixnews.lv.

“Это значит, что неформальная группа экспертов начнет подготовку к открытию паромной линии. Принявший во встрече участие представитель волостной управы Сааремаа заверил, что в волости интерес к открытию паромной переправы с Латвией по-прежнему есть и в ближайшее время они подготовят более точную программу действий”, – сказал Ааб.