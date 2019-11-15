Фото: на Пярнуском шоссе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

По данным полиции, в волости Марьямаа столкнулись легковые автомобили BMW, Honda и микроавтобус Citröen. По первоначальным данным, в ДТП пострадали пять человек, один из которых тяжело. По уточненным данным, пострадали двое.

По последним данным, ДТП произошло, когда ехавший со стороны Пярну в сторону Таллинна 66-летний водитель BMW остановился, чтобы повернуть налево, после чего произошло столкновение с ехавшим сзади фургоном Citröen. 42-летний водитель фургона не заметил, что BMW остановился перед ним. В результате столкновения BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим из Таллинна в сторону Пярну Honda.

В Honda находились трое взрослых, в BMW - двое детей и двое взрослых. В Citröen был только водитель.

В ДТП пострадали два человека: находившийся в BMW ребенок и водитель фургона.

Все водители были трезвы и у них есть права.