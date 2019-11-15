В бронежилете и каске: историка-расчленителя Олега Соколова привезли на следственный эксперимент

Как передает корреспондент «Фонтанки», около двух часов дня Олега Соколова вывели из его дома №82 по набережной реки Мойки. Историк в плотном окружении из сотрудников полиции. Следствие решило обезопасить фигуранта одного из самых громких уголовных дел последнего времени — на Соколова надели каску и бронежилет. Впрочем, увидеть его многочисленные зеваки почти не могут из-за плотного кольца полиции. Караулящие на месте журналисты смогли лишь рассмотреть адвоката Александра Почуева рядом со своим подзащитным.