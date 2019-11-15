Пт, 15.11.2019
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  • Полиция выслала из Эстонии незаконно работавших в стране иностранцев

Полиция выслала из Эстонии незаконно работавших в стране иностранцев

Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Pesnya/RIA Novosti

Полиция выслала из Эстонии пятерых незаконно работавших в стране иностранцев и запретила им въезд в страну.

В четверг сотрудники погранично-миграционной службы Пыхьяской префектуры при проверке предприятий в волости Раазику выявили, что работа четверых иностранцев - граждан Украины, Молдовы и Белоруссии - не была зарегистрирована. Этим людям было досрочно прекращено время безвизового пребывания в Эстонии и установлен запрет на въезд в страну.

В тот же день сотрудник погранично-миграционной службы Пыхьяской префектуры составил предписание покинуть Эстонию незаконно работавшему в стране гражданину Украины 1995 года рождения, ему установлен запрет на въезд в страну на два года.

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