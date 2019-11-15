Полиция выслала из Эстонии незаконно работавших в стране иностранцев

В четверг сотрудники погранично-миграционной службы Пыхьяской префектуры при проверке предприятий в волости Раазику выявили, что работа четверых иностранцев - граждан Украины, Молдовы и Белоруссии - не была зарегистрирована. Этим людям было досрочно прекращено время безвизового пребывания в Эстонии и установлен запрет на въезд в страну.