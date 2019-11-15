Литва обменялась с Россией шпионами

«Два гражданина Литвы, Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис, вернулись обратно в Литву и сейчас едут к своим семьям», - сказал советник президента Литвы Витаутас Йонас Жукас.

Во время обмена, прошедшего на пограничном пункте, России передали двух осужденных в Литве за шпионаж российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых в пятницу помиловал президент Гитанас Науседа.

Матайтиса и Тамошайтиса в 2016 году признали в России виновными в шпионаже в пользу Литвы и посадили в тюрьму. Тамошайтиса суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы, а Матайтис получил в Калининграде 13 лет тюрьмы.