Пт, 15.11.2019
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Литва обменялась с Россией шпионами

Президент Литвы Гитанас Науседа и руководитель по безопасности Дариус Яунискис.

ФОТО: AP / Scanpix

В Литву сегодня вернулись двое литовцев и норвежец, которых обменяли на российских шпионов, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

«Два гражданина Литвы, Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис, вернулись обратно в Литву и сейчас едут к своим семьям», - сказал советник президента Литвы Витаутас Йонас Жукас.

Во время обмена, прошедшего на пограничном пункте, России передали двух осужденных в Литве за шпионаж российских граждан Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которых в пятницу помиловал президент Гитанас Науседа.

Матайтиса и Тамошайтиса в 2016 году признали в России виновными в шпионаже в пользу Литвы и посадили в тюрьму. Тамошайтиса суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы, а Матайтис получил в Калининграде 13 лет тюрьмы.

В ходе того же обмена Посольству Норвегии в Вильнюсе передали и норвежского гражданина Фрода Берга, который за шпионаж был приговорен в России к 14 года лишения свободы.

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