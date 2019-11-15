В Нарве все готово, чтобы начать работы по восстановлению дома Петра I

В июне городская управа Нарвы создала рабочую группу, которая должна была определить, что делать с разрушенным домом Петра I и как развивать территорию вокруг него. 14 ноября группа во главе с Эльдаром Эфендиевым сообщила о результатах своих исследований. Все подготовительные работы выполнены, и при наличии средств можно начинать восстановление дома, который обещает стать важным культурным центром Нарвы.
Чтобы почувствовать гордость за свой город
Дом Петра I после его смерти стал мемориальным музеем - третьим по счету музеем, созданным в Российском Империи, после Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и Грановитой палаты Московского кремля. Возродить его предложили члены нарвского общества древностей имени Генриха Ганзена. В результате переговоров с управой появилась рабочая группа, координатором которой стал бывший директор Нарвского музея Эльдар Эфендиев.
По его мнению, главный вопрос в восстановлении дома Петра - зачем это нужно Нарве? Очевидно, что музей поможет в развитии туризма. Как заметил председатель общества древностей Юрий Сидоров, огромный туристический поток сейчас протекает мимо Нарвы.
Но всё же главные мотивы участники рабочей группы видят в эмоциональной сфере. Возрождение музея может стать позитивной идеей, объединяющей горожан, прежде всего молодых. Для них даже планируется создать в Нарве археологическую школу, первые учебные пособия для которой уже прибыли в город.
Археологические раскопки позволят раскопать примыкающие к дому Петра улицы и оставить их открытыми для туристов. Из прошлых раскопок известно, что под землей сохранились и части каменных мостовых, и даже более старых деревянных.
Восстановление самого здания позволит экспонировать уникальную коллекцию живописи, которая последние десятилетия скрыта в запасниках Художественной галереи. И, что еще важнее - вернуть в город экспонаты из дома Петра, рассеянные после его разрушения по музеям Эстонии, России и других стран.
“Нарва при помощи восстановления домика Петра может вернуть себе свои ценности. А они уникальны”, - считает Эфендиев.
“В Нарве происходило много мировых событий, - сказал городской художник Денис Полубояров. - Мы возвращаем себе гордость. Быть городом, где вершились судьбы больших государств Европы - это очень важно. Мы занимаемся очень много благоустройством, развитием комфорта, но нам нужно добавлять в город значимые объекты”.
“Хватит разговаривать, давайте делать”
По словам Эльдара Эфендиева, восстановление домика Петра теперь включено в Культурную стратегию города и в Программу развития - это необходимая формальная основа для выделения денег из бюджета.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что по предварительным подсчетам управы строительство самого здания, без других работ, будет строить 3-3,5 млн евро. Но более-менее точно можно будет говорить о затратах, когда археологи выяснят, насколько сохранился старинный фундамент.
По мнению мэра, восстановление дома Петра зависит не столько от требуемой суммы, сколько от решимости городских властей.
“Горсобрание приняло общую планировку Старого города, на которой обозначены все эти возможности, - сказал главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. - И детальная планировка у нас тоже есть. Одним словом, хватит разговаривать, давайте делать! Подготовительная работа вся сделана. Можно откапывать эти улицы. В 17-м году даже архитектурный конкурс был проведен”.
Конкурс, о котором сказал Иван Сергеев, определил, каким образом будут демонстрироваться результаты раскопок в Старом городе. Как рассказал Эльдар Эфендиев, археологи уже подключились к проекту. После раскопок, к сентябрю 2020 года может появиться проектная документация для восстановления дома Петра.
Непростая история попыток восстановления
Эльдар Эфендиев рассказал, что здание, известное сейчас в городе как домик Петра, было построено в 1670-х для семьи сапожника Якова Нимана. После дом не раз перестраивался и менял владельца. Как именно он стал домом Петра I, достоверно неизвестно - есть лишь косвенные данные и легенды. Так, говорят, что Петр забыл выслать деньги за покупку дома прежнему владельцу, но с лихвой оплатил покупку, когда нарвитянин пожаловался на него в суд.
Так или иначе, исторические документы указывают, что российский император действительно пользовался этим домом - жил здесь во время частых визитов в Нарву.
После смерти императора Екатерина I передала дом военному ведомству. Здесь поселился комендант города, разместился гарнизонный архив и появился мемориальный музей Петра I. В XIX веке дом передали Нарвской большой гильдии, в XX веке он стал собственностью города.
По словам Татьяны Климиной, бывшей сотрудницы Нарвского музея, в начале Второй мировой войны часть экспонатов эвакуировала Красная армия, в конце войны солдаты Вермахта перевезли часть коллекции в другие музеи Эстонии. Благодаря этому, значительная часть коллекции сохранилась за пределами Нарвы, хотя здание было почти полностью разрушено.
По словам Эльдара Эфендиева, он помнит руины дома Петра. После войны был составлен генплан восстановления исторического центра города. Но Старый город начали разбирать, оставив дом Петра в прежнем виде. В 59-м году был готов новый проект восстановления дома, но нарвский горисполком решил его снести из-за опасности обрушения.
“Действительно, школьники из второй и третьей школы бегали по развалинам, - вспоминает Эльдар Эфендиев. - Архитекторы протестовали, но дом снесли”.
Уже в 1985 году появился новый план восстановления. В 89-м начались археологические исследования, после которых в 1992 году появился новый проект восстановления. Но и тогда реализовать его не удалось. В 2008 году горсобрание предприняло еще одну попытку - восстановить дом как центр экологического образования на европейские деньги, но и этот проект не удался.
В какой-то момент уже раскопанный археологами фундамент дома засыпали песком. Примечателен диалог на встрече рабочей группы между депутатом Владимиром Мижуем и Эльдаром Эфендиевым. Оба в разное время были мэрами Нарвы.
“Когда это было засыпано? При вас?” - спросил Владимир Мижуй.
“И после вас, и после меня”, - ответил Эльдар Эфендиев.
“Всё начало разрушаться, денег на какой-то купол не было, и решили просто засыпать песком”, - пояснила Татьяна Климина.
Тем не менее, результаты прошлых раскопок и исследований сохранились, есть и старые проекты восстановления, и они существенно упростят строительство дома, если на этот раз всё получится.
Как ранее говорил городской архитектор, дом будет воссоздан исторически точно только снаружи - изнутри это будет современное здание, приспособленное для первого в Нарве музея, посвященного самому городу.