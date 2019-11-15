В Нарве все готово, чтобы начать работы по восстановлению дома Петра I

Чтобы почувствовать гордость за свой город

Дом Петра I после его смерти стал мемориальным музеем - третьим по счету музеем, созданным в Российском Империи, после Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и Грановитой палаты Московского кремля. Возродить его предложили члены нарвского общества древностей имени Генриха Ганзена. В результате переговоров с управой появилась рабочая группа, координатором которой стал бывший директор Нарвского музея Эльдар Эфендиев.

По его мнению, главный вопрос в восстановлении дома Петра - зачем это нужно Нарве? Очевидно, что музей поможет в развитии туризма. Как заметил председатель общества древностей Юрий Сидоров, огромный туристический поток сейчас протекает мимо Нарвы.

Но всё же главные мотивы участники рабочей группы видят в эмоциональной сфере. Возрождение музея может стать позитивной идеей, объединяющей горожан, прежде всего молодых. Для них даже планируется создать в Нарве археологическую школу, первые учебные пособия для которой уже прибыли в город.

Археологические раскопки позволят раскопать примыкающие к дому Петра улицы и оставить их открытыми для туристов. Из прошлых раскопок известно, что под землей сохранились и части каменных мостовых, и даже более старых деревянных.

Восстановление самого здания позволит экспонировать уникальную коллекцию живописи, которая последние десятилетия скрыта в запасниках Художественной галереи. И, что еще важнее - вернуть в город экспонаты из дома Петра, рассеянные после его разрушения по музеям Эстонии, России и других стран.

“Нарва при помощи восстановления домика Петра может вернуть себе свои ценности. А они уникальны”, - считает Эфендиев.

“В Нарве происходило много мировых событий, - сказал городской художник Денис Полубояров. - Мы возвращаем себе гордость. Быть городом, где вершились судьбы больших государств Европы - это очень важно. Мы занимаемся очень много благоустройством, развитием комфорта, но нам нужно добавлять в город значимые объекты”.

“Хватит разговаривать, давайте делать”

По словам Эльдара Эфендиева, восстановление домика Петра теперь включено в Культурную стратегию города и в Программу развития - это необходимая формальная основа для выделения денег из бюджета.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что по предварительным подсчетам управы строительство самого здания, без других работ, будет строить 3-3,5 млн евро. Но более-менее точно можно будет говорить о затратах, когда археологи выяснят, насколько сохранился старинный фундамент.

По мнению мэра, восстановление дома Петра зависит не столько от требуемой суммы, сколько от решимости городских властей.

“Горсобрание приняло общую планировку Старого города, на которой обозначены все эти возможности, - сказал главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. - И детальная планировка у нас тоже есть. Одним словом, хватит разговаривать, давайте делать! Подготовительная работа вся сделана. Можно откапывать эти улицы. В 17-м году даже архитектурный конкурс был проведен”.