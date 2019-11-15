Пост главного тренера "Нарва Транса" снова займет Дженк Озджан

Спустя год в "Нарва Транс", который пережил четырехкратную смену тренера в этом сезоне, возвращается турецкий специалист Дженк Озджан, передает официальный сайт "Нарва Транса".
Турецкий тренер подписал контракт по схеме 1+1.
Дженк Озджан уже занимал пост главного тренера нашей команды с август по декабрь 2018 года, но вернулся на родину по семейным обстоятельствам.
Как и в прошлый раз, ассистентом главного тренера станет Ильгар Набиев. Дженк Озджан приступит к своим обязанностям с января 2020 года.
"Возвращаем тренера, с которым мы работали в 18-м году. Он нам запомнился с положительной стороны. Ждем от Дженка хорошей работы, цели на сезон такие же, что стояли перед сезоном 19-го года — попасть в четверку и еврокубки. Ну и постараться снова выиграть Кубок, ведь в следующем году в Лигу Европы мы сможем попасть только так" - сказал президент «Нарва Транс» Николай Бурдаков в интервью официальному сайту клуба.