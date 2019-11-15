Пост главного тренера "Нарва Транса" снова займет Дженк Озджан

"Возвращаем тренера, с которым мы работали в 18-м году. Он нам запомнился с положительной стороны. Ждем от Дженка хорошей работы, цели на сезон такие же, что стояли перед сезоном 19-го года — попасть в четверку и еврокубки. Ну и постараться снова выиграть Кубок, ведь в следующем году в Лигу Европы мы сможем попасть только так" - сказал президент «Нарва Транс» Николай Бурдаков в интервью официальному сайту клуба.