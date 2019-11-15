Пт, 15.11.2019
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  • Пост главного тренера "Нарва Транса" снова займет Дженк Озджан

Пост главного тренера "Нарва Транса" снова займет Дженк Озджан

"Транс" в следующем году может попасть в еврокубки только через победу в национальном кубке, как это и случилось в прошлом году.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Спустя год в "Нарва Транс", который пережил четырехкратную смену тренера в этом сезоне, возвращается турецкий специалист Дженк Озджан, передает официальный сайт "Нарва Транса".

Турецкий тренер подписал контракт по схеме 1+1.

Дженк Озджан уже занимал пост главного тренера нашей команды с август по декабрь 2018 года, но вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

Как и в прошлый раз, ассистентом главного тренера станет Ильгар Набиев. Дженк Озджан приступит к своим обязанностям с января 2020 года.

"Возвращаем тренера, с которым мы работали в 18-м году. Он нам запомнился с положительной стороны. Ждем от Дженка хорошей работы, цели на сезон такие же, что стояли перед сезоном 19-го года — попасть в четверку и еврокубки. Ну и постараться снова выиграть Кубок, ведь в следующем году в Лигу Европы мы сможем попасть только так" - сказал президент «Нарва Транс» Николай Бурдаков в интервью официальному сайту клуба.

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