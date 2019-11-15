В Таллинне появилось первое общедоступное устройство для быстрой зарядки электромобилей с европейской вилкой

В честь открытия пункта быстрой зарядки в период с 15 ноября по 22 ноября Alexela предоставляет возможность производить зарядку электроэнергией бесплатно.

Как сообщает Alexela, в год на пробег в 15 000 км уходит электричества на 150 евро.

«Наша цель – продолжать развивать инфраструктуру заправочных станций альтернативного топлива в соответствии с общеевропейским направлением. Мы дали импульс к использованию газового топлива в Эстонии, и соответствующие объемы растут. Сегодня мы видим, что настало самое подходящее время для того, чтобы создать условия для использования другого вида энергии наряду с газовым топливом – теперь это электричество», – рассказал председатель правления AS Alexela Айво Адамсон о новой возможности заправки автомобилей электричеством.

В Таллинне, на заправке Alexela на Петербури-теэ, 77, можно заряжать электромобили, для которых подходят как европейский (CCS), так и японский (CHAdeMO) наконечники. Зарядная станция оборудована быстрым зарядным устройством Efacec, которое позволяет заряжаться электроэнергией, достаточной для прохождения до ста километров, в зависимости от автомобиля, в течение десяти минут.

«Этот тип высокоскоростного зарядного устройства подходит для всех электромобилей, и мы рады, что в Таллинне наконец-то появилось общедоступное зарядное устройство CCS», – добавил Адамсон.

В качестве платежного решения на Alexela можно использовать веб-приложение Elektritransport.