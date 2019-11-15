Назад в прошлое: уникальная возможность увидеть редкие артефакты истории Таллинна

Книга «Таллиннский альбом 1219-2019». ФОТО: София Солдатенко

Это уже четвертая книга краеведа, коллекционера и муниципального политика Леонида Михайлова. Предыдущие книги об истории Причудья и Понаровья стали результатом изучения собственной родословной. «Таллинн – это тоже часть моей родословной, здесь жили шесть поколений моих предков. И эту книгу я посвящаю им, а также всем жителям и гостям столицы. Это очень информативная книга, там почти тысяча страниц и около трех тысяч иллюстраций, она охватывает период истории Таллинна за последние 800 лет», - рассказывает Михайлов.

По его словам, в книге продемонстрированы монеты, которые чеканили в Таллинне в XIV-XVII века, гравюры художников, планы и карты города еще шведского и царского времен, а также различные повседневные атрибуты, например, этикетки от напитков, банки из-под кофе и чая, спичечные коробки и так далее.

Форменные фуражки водителя трамвая и водителя автобуса. ФОТО: София Солдатенко

В книге много фотографий и почтовых открыток, которые позволяют проследить за историей Таллинна. «Если на фотографии изображена церковь, то там будет информация о том, когда была церковь построена, а если ее больше нет, когда она разрушена и что на ее месте построено», – говорит Михайлов.

Некоторые на первый взгляд незначительные повседневные предметы могут быть весьма значимы для истории. «К примеру, на коробку фабрики Kawe нанесено изображение гравюры этой фабрики. Банки и коробки, где изображены производство и производственные корпуса фабрики, оставляют память о том времени», – отмечает коллекционер.

Книга будет особенно интересна тем, кто занимается фотографией, поскольку там собраны сведения о таллиннских фотографах. «С царского времени до войны в Таллинне работало около трехсот фотографов. О двухстах фотографах в моей книге есть сведения: есть их фотографии или штампики, которые фотографы ставили на другой стороне снимка».

Михайлов говорит, что свою коллекцию собирал с детства: «Первые марки получил, когда ходил в детский сад, а первые значки и монеты – уже в школе. Собираю коллекцию на тему Таллинна уже более 50 лет. Раньше было проще, в советское или даже в кроновое время все стоило гораздо дешевле. Сейчас, во времена евро цены еще больше поднялись, поэтому коллекционирование – не самое дешевое удовольствие».

Но есть экспонаты, которые стоят не так и много, но также ценны для коллекционера. «Есть этикетки, которые стоят два евро, но в общем контексте коллекции они интересны», – сказал Михайлов.

В книге и на выставке представлено много фотографий. ФОТО: София Солдатенко

На выставке, которая открыта до 8 декабря на втором этаже Центра русской культуры, представлена только часть коллекции Михайлова, но она дает общее представление, что человек может увидеть в книге. «Как в книге, так и на выставке каждый найдет для себя что-то интересное. Например, есть первый билет на трамвай за пять копеек. Форменные фуражки водителя трамвая и водителя автобуса. Есть панорамная фотография 1904 года, где изображено сразу четыре трамвая: один идет по улице Виру, другой направляется по Пярнускому шоссе, третий идет по Нарвскому шоссе и четвертый идет на Тартуское шоссе, то есть сразу на одной фотографии мы видим четыре разных направления трамвайного движения того времени».