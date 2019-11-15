Решение суда: центристы должны заплатить 40 000 евро за телепередачу "Русский вопрос"

Административный суд счел, что предписание комиссии правомерно, и для его аннулирования отсутствуют основания.

Согласно предписанию, которое комиссия 12 октября 2018 года сделала Центристской партии, политическая сила должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов. Именно в такую сумму обошелся цикл телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой.