Решение суда: центристы должны заплатить 40 000 евро за телепередачу "Русский вопрос"

В пятницу, 15 ноября, Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии на предписание Комиссии по надзору за финансированием партий, согласно которому центристы должны вернуть в бюджет столицы свыше 40 000 евро, пишет Rus.ERR.
Административный суд счел, что предписание комиссии правомерно, и для его аннулирования отсутствуют основания.
Согласно предписанию, которое комиссия 12 октября 2018 года сделала Центристской партии, политическая сила должна вернуть городу 40 387 евро и 20 центов. Именно в такую сумму обошелся цикл телепередач "Русский вопрос", которые, по оценке комиссии, являются скрытой политической рекламой.
Данная серия передач выходила на Первом Балтийском канале (ПБК) в период со 2 сентября по 14 октября 2017 года, то есть перед выборами в местные органы власти.