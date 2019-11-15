В связи с угрозой убийства Кая Каллас подала заявление в полицию

Об этом Каллас написала в Instagram, отметив, что четверг выдался для нее особенно напряженным днем, с очень плотным графиком, проснуться пришлось уже около четырех часов утра.

Каллас в своей записи перечислила основные пункты своего рабочего дня, но при этом заметила, что в числе комментариев к этому посту были как грубые нападки, так и открытая угроза.

«Много ругани, но была и одна, в весьма резких выражениях, угроза убийства», - отметила она.