Пт, 15.11.2019
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В связи с угрозой убийства Кая Каллас подала заявление в полицию

Kaja Kallas.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас, по ее собственным словам, в четверг получила изложенную в грубой форме угрозу убийства и в связи с этим подала заявление в полицию.

Об этом Каллас написала в Instagram, отметив, что четверг выдался для нее особенно напряженным днем, с очень плотным графиком, проснуться пришлось уже около четырех часов утра.

Каллас в своей записи перечислила основные пункты своего рабочего дня, но при этом заметила, что в числе комментариев к этому посту были как грубые нападки, так и открытая угроза.

«Много ругани, но была и одна, в весьма резких выражениях, угроза убийства», - отметила она.

По словам Каллас, в связи с этой угрозой она подала заявление в полицию.

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