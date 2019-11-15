Совсем скоро: названа дата встречи Зеленского и Путина

Саммит в "нормандском формате" (Украина, РФ, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, пишет DW.
В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Сторонам выработать "новую последовательность действий в выполнении минских соглашений", указали в Елисейском дворце.
Зеленский побеседовал с Макроном
В офисе президента Украины - администрации Зеленского - уточнили, что украинский лидер коснулся предстоящей встречи в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Ранее, 11 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) по телефону также обсуждала с Путиным обстановку на востоке Украины.
До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.