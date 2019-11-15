Совсем скоро: названа дата встречи Зеленского и Путина

Саммит в "нормандском формате" (Украина, РФ, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца, пишет DW.