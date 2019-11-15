Под Киевом задержали одного из лидеров «Исламского государства»

В Киевской области в результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), МВД Грузии и ЦРУ США задержан один из руководителей террористической организации «Исламское государство», сообщает Newsru.com.
"По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани", - сказано в сообщении.
В 2016 году Аль Бара Шишани уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации, а в 2018 году прибыл на Украину по поддельному паспорту и продолжил руководить специальными отделениями ИГ, так называемыми Амниятив.
«Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства"», – говорится в сообщении.
Сейчас террорист находится под арестом в ожидании экстрадиции. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.
В украинской спецслужбе указывают, что задержанного сейчас проверяют на причастность к преступлениям на территории Украины. Далее его может ждать экстрадиция. При этом не указывается, какой именно стране выдадут террориста.