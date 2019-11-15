Россия готова вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Как сообщает Коммерсантъ, Россия и Украина уже согласовывают возвращение кораблей, задержанных Россией 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.
Предполагается, что Киев получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Это газете подтвердили два информированных источника. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.
Ранее, 7 сентября, Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".
Среди освобожденных Украиной были главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, бывший командир ПВО в самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Среди пленных, которые прибыли в Киев, в том числе присутствовали украинский режиссер Олег Сенцов, 22 украинских моряка и двое сотрудник Службы безопасности Украины, которые участвовали в инциденте в Керченском проливе.