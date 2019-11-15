Россия готова вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Предполагается, что Киев получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Это газете подтвердили два информированных источника. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

Ранее, 7 сентября, Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Среди освобожденных Украиной были главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, бывший командир ПВО в самопровозглашенной Донецкой народной республики.