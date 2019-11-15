Финляндия впервые в истории попала на чемпионат Европы

Ни разу с 1980 Финляндия не участвовала в крупных турнирах, куда необходимо было отобраться через квалификацию. Последним турниром "Львов" стала Олимпиада в Москве, а до этого этими самыми Олимпиадами дело и ограничивалось - один раз до войны, в 1936 году, два раза после - 1952 и 1980 годы. Еще два раза Суоми была близка к выходу из группы - на ЧЕ-2008 и ЧМ-2010, занимая третьи места в группах. Но дождались, дотерпели - ровно пройдя отборочный цикл, не теряя очки в матчах с командами, которые раньше финнов и за соперников не считали - Греция, Босния - поплатились за самоуверенность, а подопецные Маркку Канерва, который все десятилетие работал в главной сборной страны, сначала ассистентом, а с 2016 года и главным тренером, взяли диким желанием и страстью, а также тактической выучкой, также как этой весной это сделали хоккеисты сборной Суоми.