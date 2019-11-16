Сб, 16.11.2019
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  • Фото и видео: в Венеции из-за наводнения закрыли площадь Сан-Марко

Фото и видео: в Венеции из-за наводнения закрыли площадь Сан-Марко

Площадь Сан-Марко затопило.

ФОТО: Via Www.imago-images.de/Imago Images/Xinhua

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро распорядился закрыть для посещения главную городскую площадь – площадь Сан-Марко. Она оказалась под водой из-за мощного наводнения, сообщает Newsru.

По последним данным специалистов, исторический центр города затопило на 70%. Из-за наводнения перестали работать множество школ и музеев. Остановилось движение основного городского транспорта – речных трамваев. Уровень воды к полудню 15 ноября достиг 154 сантиметров при критической отметке в 130 сантиметров.

Площадь Сан-Марко ушла под воду.

ФОТО: ANDREA MEROLA/EPA

В четверг правительство Италии ввело в Венеции режим чрезвычайной ситуации, установив последний, красный, уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что вслед за водой в стране начнутся снегопады.

Венеция.

ФОТО: MARCO BERTORELLO/AFP

Напомним, что 12 ноября в Венецию пришло сильнейшее за последние полвека наводнение. 13 ноября уровень воды поднялся до 187 сантиметров. В последний раз большая вода поднялась так высоко в 1996 году, достигнув отметки в 194 сантиметра.  

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