Фото и видео: в Венеции из-за наводнения закрыли площадь Сан-Марко

По последним данным специалистов, исторический центр города затопило на 70%. Из-за наводнения перестали работать множество школ и музеев. Остановилось движение основного городского транспорта – речных трамваев. Уровень воды к полудню 15 ноября достиг 154 сантиметров при критической отметке в 130 сантиметров.

Площадь Сан-Марко ушла под воду. ФОТО: ANDREA MEROLA/EPA

В четверг правительство Италии ввело в Венеции режим чрезвычайной ситуации, установив последний, красный, уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что вслед за водой в стране начнутся снегопады.

Венеция. ФОТО: MARCO BERTORELLO/AFP