Бизнесмен: слова семьи Хельме, что украинцы — дешевая рабочая сила, не отвечают действительности!

Postimees писал на этой неделе о производителях деревянных домов, которые по различным причинам этой осенью оказались в тяжелом положении. Один из них расположенный в Ляэне-Вирумаа Production House, который решил закрыть завод в Винни и уволить 20 человек. По словам Нисумаа, за этим решением стоят две основные причины.

Во-первых, они нигде не найдут столько рабочих, чтобы эффективно поддерживать работу завода в течение всего года. «Благодаря нашему «превосходному» правительству мы не можем использовать достаточно украинцев. Если правительство продолжит в том же духе, все производство уйдет из Эстонии», - возмущается Нисумаа, у которого в прошлом году на объекте работало 17 украинцев. По его словам, местные отправились работать за рубеж, в основном в Финляндию.

Вторая причина - давление на заработную плату. «При таком увеличении зарплаты экономически не выгодно вообще содержать производственные здания», - сказал Нисумаа, добавив, что использование иностранной рабочей силы, если соблюдать все законы и платить все налоги, обходится чрезвычайно дорого. «Слова семьи Хельме о том, что украинцы - дешевая рабочая сила, это, конечно, хорошо, но я этого еще не видел! - сказал он. - Да, возможно, братцы, которые перебежали через границу с одной сумкой, дешевая рабочая сила. Но те, которые приехали к вам официально, очень дорогие!»

Известно, что зарегистрированному иностранному наемному рабочему надо платить среднюю зарплату в Эстонии за прошлый год, которая составляет немного более 1300 евро. «Это значит, что украинец примерно на треть дороже, чем местный. Кроме того, его надо еще обучить. Ты только учишь, учишь и учишь. Становишься таким комбинатом по обучению! - рассказывает Нисумаа. - Если к этому добавить низкую производительность и меньший вклад, стоимость иностранной рабочей силы вполовину дороже, чем эстонской».

В будущем Production House планирует уделять больше внимания проектированию и продажам зданий. Это означает, что здания будут строиться на заводах других производителей. «Из-за спада в секторе спрос упал, и в их производственных подразделениях появилось больше места, что дает нам такую возможность», - пояснил Нисумаа. Если не брать в расчет проблемы с рабочей силой и зарплатой, все остальные проблемы, по мнению Нисумаа, еще можно решить.