Пограничник подстрелил россиянина при попытке проникнуть в США из Мексики

Россиянин был доставлен на вертолете в больницу города Финикс в Аризоне, где находится до сих пор. Его жизни ничего не угрожает, пограничник также не получил серьезных травм. В погранслужбе РИА "Новости" подтвердили, что у раненого были при себе документы, подтверждающие российское гражданство.

Генконсульство РФ в Хьюстоне находится в контакте с полицией Аризоны и намерено получить консульский доступ к пострадавшему, сообщается в Twitter дипмиссии. Раненым оказался Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения. Он находится в больнице города Гудиер в Аризоне.

По словам представителя генконсульства, российские дипломаты пока напрямую не общались с Глущенко. "Мы сейчас запрашиваем доступ к нему и уточняем, почему в него стреляли и какие документы были при нем", - сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

В конце июля в США вступили в силу новые правила ускоренной депортации нелегальных мигрантов, которые позволяют высылать людей без американского гражданства из страны немедленно, без рассмотрения дела в суде. Ранее ускоренная депортация применялась только к тем, кто был задержан в 160 км от мексиканской границы и находился на территории США менее двух недель.