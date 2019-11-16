Мужчина живет в сгоревшем доме, но не жалуется

Хозяин провожает журналиста и фотографа на кухню, где показывает новую газовую печь, которую он приобрел для того, чтобы согреваться в предстоящие морозы. Газ он будет получать на заправке, но, по его словам, печь он еще не опробовал. «Я еще не успел прочитать инструкцию и включить ее», - сказал он.

Поляков говорит, что также печь на дровах хорошо греет, он заверяет несколько раз, что не чувствует холода. Скромный мужчина говорит, что ему не нужна чья-то помощь и он сам справится.

«Постелю крышу, чтобы дождь не пропускало. Я дал себе обещание, что сделаю крышу, только не знаю, когда», - говорит он.

В доме темно, сыро и чувствуется сильный запах обгоревшего дерева, который хорошо знаком журналисту, который неоднократно был на местах пожаров. Но все-таки Поляков не видит причин жаловаться и он не боится жить в таком доме.

«В наше время не проживешь, если всего бояться — везде может что-то случиться», - смеется он. Поляков быстро отыскивает книгу, по которой можно узнать толкование карт Таро. Он испытывает большой интерес к паранормальному, поэтому в ответах на многие вопросы речь идет о картах Таро или астральных силах.

«Я изучаю искусство карт», - говорит он скромно. Он сказал, что карты ему предсказали и пожар и с их помощью он еще жив, поскольку был предупрежден об опасности и покинул дом до того, как начался еще более сильный пожар.

Хотя можно было бы предположить, что Поляков больше всего нуждается в новых вещах, крыше и окнах, он говорит, что больше всего в мире хотел бы себе фрезу для обработки земли. Во дворе есть маленький клочок пахотной земли, куда он хочет посадить картошку, а возле стоит теплица.

Помощь не нужна

Он говорит, что подумывал и о том, чтобы покинуть Эстонию, но до сих пор этого не сделал. Многие вопросы остаются без ответа. Виной тому языковой барьер между журналистом и героем, или то, что зачастую разговор переходит в область паранормального — в случае бытовых вопросов это происходит довольно часто.

По словам Полякова, с волостью особых взаимоотношений нет, поскольку у него нет прописки. Он говорит, что до пожара занимался необходимыми делами для получения прописки, но не успел это сделать, а после пожара это невозможно, поскольку в глазах волости больше нет здания, где бы он мог прописаться. Но Поляков отметил, что волость оказала ему продовольственную помощь, скорее даже впихнула, поскольку сам он этого не хотел. Он повторяет во время беседы, что не хочет от кого-то подарков и может со всем сам прекрасно справиться. Он делится своей жизненной философией, что ничего нельзя принимать просто так и ни одна вещь в мире не является бесплатной. Также он несколько раз отмечает, что не хочет никому мешать.