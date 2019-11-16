Мужчина живет в сгоревшем доме, но не жалуется
Игорь Поляков — человек, который после пожара, вспыхнувшего прошлой зимой, живет в непригодном для жизни доме, но, несмотря на плохие условия, не жалуется.
Портал Sakala в феврале писал о том, как в деревне Коокла в старом хуторском доме вспыхнул пожар: дом горел открытым огнем и от него остались только руины. Тогда соцработник волости Вильянди Ирма Вяре сказала Sakala, что проживавший в доме мужчина пообещал отправиться в Таллинн, поскольку он там прописан.
Если сейчас проехать мимо дома, даже не подумаешь, что там кто-то живет: здание в запущенном состоянии, у жилого дома нет крыши, обгоревшие обрубки бревен торчат из стен и по всему двору разбросаны различные предметы.
Журналист Sakala узнал, что всего несколько дней назад дом вновь навещали спасатели. Проезжавшая мимо бригада скорой помощи увидела возле здания дым и вызвала спасателей. Выяснилось, что проживающий там человек готовит еду и растапливает печь.
Соседи не общаются
В окрестностях есть и другие жилые дома, которые, видимо, заселены, но в рабочий день прохожих не видно. Несколько соседей все-таки дома. Они сказали, что часто видят жителя сгоревшего дома, но никогда с ним не общались, поскольку он ведет затворнический образ жизни.
Сначала хозяин дома насторожено встречает непрошеных гостей, но когда понял, что зла ему никто не желает, недоверие исчезает.
Русскоговорящий Игорь Поляков сначала сказал, что возле дома много работы, еще надо печь топить, поэтому у него нет времени на разговоры, но все-таки пригласил гостей во двор. По его словам, он уже долго живет в доме.
Он говорит, что работал на нескольких суднах механиком и жил в Петербурге, где у него была семья. К сожалению, между ними произошла ссора. По его словам, как порядочный человек, он оставил все имущество жене и отправился жить в Эстонию. По рассказал Полякова становится понятно, что у него есть знакомые как в Ида-Вирумаа, так и в Таллинне, где у него год назад еще было рабочее место. В Таллинне жила и его мать. После смерти матери он решил купить хутор в Вильяндимаа.
После беглой беседы Игорь Поляков разрешает журналисту заглянуть в дом. Внутри дома открывается сюрреальная картина и в то же время возникает мысль: «Кто-то может здесь жить?» Но может. И живет.
Это интересная смесь из обуглившихся и намокших стен, тотальной темноты и признаков, что кто-то ведет здесь свой повседневный быт. На столе хлеб, на полках книги и в печи потрескивает огонь, который должен давать тепло, но в комнатах без исправного потолка от него толку мало.
Электричества в доме нет, но, по словам Игоря, у него есть ноутбук и два телефона, которые он заряжает в городе и потом использует. Его можно увидеть, например, в торговом центре Centrum, где он использует wifi для выхода в интернет. Игорь говорит, что его 21-дюймовый телевизор и телескоп пострадали в пожаре и стали непригодными для использования, но из-за отсутствия электричества телевизор он и так не смог бы использовать.
Хозяин провожает журналиста и фотографа на кухню, где показывает новую газовую печь, которую он приобрел для того, чтобы согреваться в предстоящие морозы. Газ он будет получать на заправке, но, по его словам, печь он еще не опробовал. «Я еще не успел прочитать инструкцию и включить ее», - сказал он.
Поляков говорит, что также печь на дровах хорошо греет, он заверяет несколько раз, что не чувствует холода. Скромный мужчина говорит, что ему не нужна чья-то помощь и он сам справится.
«Постелю крышу, чтобы дождь не пропускало. Я дал себе обещание, что сделаю крышу, только не знаю, когда», - говорит он.
В доме темно, сыро и чувствуется сильный запах обгоревшего дерева, который хорошо знаком журналисту, который неоднократно был на местах пожаров. Но все-таки Поляков не видит причин жаловаться и он не боится жить в таком доме.
«В наше время не проживешь, если всего бояться — везде может что-то случиться», - смеется он. Поляков быстро отыскивает книгу, по которой можно узнать толкование карт Таро. Он испытывает большой интерес к паранормальному, поэтому в ответах на многие вопросы речь идет о картах Таро или астральных силах.
«Я изучаю искусство карт», - говорит он скромно. Он сказал, что карты ему предсказали и пожар и с их помощью он еще жив, поскольку был предупрежден об опасности и покинул дом до того, как начался еще более сильный пожар.
Хотя можно было бы предположить, что Поляков больше всего нуждается в новых вещах, крыше и окнах, он говорит, что больше всего в мире хотел бы себе фрезу для обработки земли. Во дворе есть маленький клочок пахотной земли, куда он хочет посадить картошку, а возле стоит теплица.
Помощь не нужна
Он говорит, что подумывал и о том, чтобы покинуть Эстонию, но до сих пор этого не сделал. Многие вопросы остаются без ответа. Виной тому языковой барьер между журналистом и героем, или то, что зачастую разговор переходит в область паранормального — в случае бытовых вопросов это происходит довольно часто.
По словам Полякова, с волостью особых взаимоотношений нет, поскольку у него нет прописки. Он говорит, что до пожара занимался необходимыми делами для получения прописки, но не успел это сделать, а после пожара это невозможно, поскольку в глазах волости больше нет здания, где бы он мог прописаться. Но Поляков отметил, что волость оказала ему продовольственную помощь, скорее даже впихнула, поскольку сам он этого не хотел. Он повторяет во время беседы, что не хочет от кого-то подарков и может со всем сам прекрасно справиться. Он делится своей жизненной философией, что ничего нельзя принимать просто так и ни одна вещь в мире не является бесплатной. Также он несколько раз отмечает, что не хочет никому мешать.
Единственная нотка горечи в беседе звучит тогда, когда он рассказывает, как примерно месяц назад потерял в автобусе свой кошелек, в котором были все документы и два евро. Поляков очень надеялся его вернуть, но, к сожалению, кошелек пропал бесследно и Поляков отправился в отделение полиции делать новые документы.