«Дома трясутся, спать невозможно»: ночной покой горожан нарушил невероятный грохот

В пятницу вечером в Пярну на выходные из-за ремонта были закрыты мост в центре города и перекресток Таллиннского шоссе, улиц Яннсени и Ряэма. К сожалению, от работающих под окнами многоквартирных домов машин исходили такой сильный шум и мощные вибрации, что местные жители не могли спать.
В редакцию Pärnu Postimees обратился потревоженный ремонтными работами на перекрестке местный житель, который сообщил, что из-за работающих на улице машин не может спать.
«Дома трясутся и шум невероятный, - сообщил пожелавший сохранить анонимность читатель. - Фрезерование асфальта и передвижение ковшом всей это фрезерованной поверхности...Представьте, какой шум стоит, если по асфальту волочат железо».
«Из-за работ в доме постоянная вибрация, кто будет в состоянии пойти на работу в понедельник?» - спрашивает возмущенный местный житель, который вынужден на два выходных дня искать иное место для ночлега.
«Счет за временный ночлег можно отправить горуправе?» - интересуется горожанин, который для доказательства нарушения ночного покоя прислал видео.