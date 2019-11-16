«Дома трясутся, спать невозможно»: ночной покой горожан нарушил невероятный грохот

В пятницу вечером в Пярну на выходные из-за ремонта были закрыты мост в центре города и перекресток Таллиннского шоссе, улиц Яннсени и Ряэма. К сожалению, от работающих под окнами многоквартирных домов машин исходили такой сильный шум и мощные вибрации, что местные жители не могли спать.