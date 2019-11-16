Эдвард Лукас: НАТО нужно улучшать, а не атаковать

Амбиции и видение президента Франции бесспорны. В хлестком стиле он говорил о «смерти мозга» НАТО, призывал к «добрым отношениям» с Россией и требовал для ЕС «aggiornamento»(непереводимое итальянское слово, приблизительно означающее «модернизация»). Его видение — это Европа, которой руководит Франция и которая играет важную роль в мире (любое сравнение с Наполеоном яростно отвергается: Франция руководит с помощью идей, а не оружия).

Бесприкрасная речь в определенной мере уместна после долгой задержки. НАТО ждет предстоящего саммита в страхе не перед потенциальными противниками, а перед поведением своих друзей.

Флирт Турции с России — одна из причин головной боли. Вспышки ярости и непредсказуемые слова Дональда Трампа — еще одна. От необдуманного решения президента США бросить подразделения курдов на севере Сирии остальных союзников охватывает озноб. Альянс в отличном состоянии, но только до тех пор, пока его не подвергают испытанию. Европа не в состоянии принять исходящий со стороны Китая вызов. Она и в самом деле, как говорит Макрон, может утратить контроль над своей судьбой.

Ошибка не в его анализе, а в решениях. Если НАТО расшатан, нужно его чинить, а не атаковать. Инициатива европейской обороноспособности, которой руководит Франция, не заменит его. Это правда, что она получила поддержку и Финляндии (не входит в НАТО), и Эстонии (крайне лояльный член НАТО). Но ей не хватает большинства качеств, начиная с огневой силы и способностей в сфере разведки и логистики, которые требуются для серьезной боеспособности. В случае серьезного конфликта с Россией Европе для организации внушительной защиты потребуются США. Чтобы это изменить, нужны время, деньги и политическая воля, а не самоуверенные слова из Елисейского дворца.

Точно также никто не спорит и со словами Макрона об ограниченном стратегическом выборе России: она слишком слаба, чтобы справиться в одиночку; она не хочет быть младшим партнером Китая и потому обречена на общение с Европой. Но с какой Европой? Кремль успешно применяет тактику «разделяй и властвуй», последние примеры — давление на Венгрию, чтобы та выступила против «санкций Магнитского», и оказание влияния на Германию, чтобы проложить по дну Балтийского моря второй газопровод «Северный поток».

Кремль проводит эффективные пропагандистские кампании и кибератаки, в том числе против предвыборной команды самого Макрона во время президентских выборов. Она продолжает войну в Украине. Это не изолированные тактики, а часть стратегии, цель которой — разрушить европейскую солидарность и создать новую Европу, где Россия использовала бы свой вес, чтобы заключать двусторонние договоры. Макрон это игнорирует.

Французского лидера можно критиковать за выбор слов, но в реальности важны действия.

У НАТО длинный список невыполненных задач, начиная со всего, связанного с военной мобильностью (передвижение войск и снаряжения через бутылочные горлышки материка), и заканчивая эффективностью способности к сотрудничеству. В некоторых из этих случаев было бы по-настоящему полезно оборонное сотрудничество Европы, важный приоритет Макрона. О таких темах много говорят годами. Результатов мало.

В Европе действительно не хватает способных взять на себя бремя лидерства. Италия, Германия, Испания, Польша и Великобритания по разным причинам переживают спад политического влияния. Новая Европейская комиссия еще не приступила к работе. США, которые под руководством прошлых правительств вежливо или не столь вежливо напомнили бы французскому лидеру о его позиции в широком плане, также заняты своими внутренними проблемами.

Нельзя критиковать Макрона за то, что он любит находиться в центре внимания, но артистический талант не заменит политического таланта.

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