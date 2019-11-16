Сб, 16.11.2019
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  • Галерея: в торговом центре T1 выставили распиленный пополам автомобиль

Галерея: в торговом центре T1 выставили распиленный пополам автомобиль

В торгово-развлекательном центре T1 Mall of Tallinn в пятницу прошла конференция на тему электромобилей, где обсудили, готова ли Эстония к буму электромобилей. Также в торговом центре проходит выставка машин, в том числе выставлен и распиленный пополам Nissan Leaf.

На этих выходных в рамках фестиваля под названием "Elektra 2019" все желающие могут не только ознакомиться с предлагаемыми на рынке электромобилями и гибридами, но и совершить пробную поездку, пишет Postimees.

Посетителям мероприятия также рассказали о существующих способах зарядки электромобилей, а также о связанных с ними услугах. Не обошли вниманием и тему электросамокатов.

Организатор конференции Юри Лууд объяснил необходимость проведения такой конференции тем, что все более жесткая климатическая политика диктует тенденции автопроизводству, а развитие технологий показывает, что в ближайшие годы рост числа электромобилей в Эстонии и во всем мире неизбежен.

В Норвегии уже сейчас 55 процентов из всех продаваемых машин составляют электромобили.

Поэтому, по словам Лууда, это только вопрос времени, когда в Эстонии резко вырастет число электромобилей, и вместо нынешний почти 1500 электромобилей, на дорогах Эстонии их станет гораздо больше.

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