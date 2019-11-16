Будьте осторожны: женщина по имени Надежда выдает себя за инспектора

«Осторожно! Может разгуливать мошенник!» - сообщает на своей странице в соцсетях Инспекция по защите данных (AKI) и описывает инцидент, произошедший на этой неделе в Пярну-Яагупи: на пороге местного жителя появилась женщина, которая представилась сотрудником инспекции и попыталась получить личные данные.
Инспекция получила сообщение, что несколько дней назад в дневной время на пороге частного дома в Пярну-Яагапу появилась дама по имени Надежда, которая представилась инспектором AKI, пишет Pärnu Postimees.
Она хотела узнать, живет ли там известная владельце дома личность, и проверить номер телефона. «Инспектор» Надежда оставила впечатление, что инспекция хочет встретиться с конкретным владельцем частного дома.
AKI напоминает людям, что если у кого-то на пороге появляется человек, который представляется инспектором, следует к этому отнестись скептически.
Инспекция отмечает, что если кто-то представляется инспектором AKI, он должен, безусловно, показать служебное удостоверение с фотографией и личным кодом.