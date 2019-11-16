Будьте осторожны: женщина по имени Надежда выдает себя за инспектора

Инспекция получила сообщение, что несколько дней назад в дневной время на пороге частного дома в Пярну-Яагапу появилась дама по имени Надежда, которая представилась инспектором AKI, пишет Pärnu Postimees.

Она хотела узнать, живет ли там известная владельце дома личность, и проверить номер телефона. «Инспектор» Надежда оставила впечатление, что инспекция хочет встретиться с конкретным владельцем частного дома.

AKI напоминает людям, что если у кого-то на пороге появляется человек, который представляется инспектором, следует к этому отнестись скептически.