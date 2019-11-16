Сб, 16.11.2019
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  • Будьте осторожны: женщина по имени Надежда выдает себя за инспектора

Будьте осторожны: женщина по имени Надежда выдает себя за инспектора

Фото иллюстративное.

ФОТО: Andmekaitse Inspektsioon

«Осторожно! Может разгуливать мошенник!» - сообщает на своей странице в соцсетях  Инспекция по защите данных (AKI) и описывает инцидент, произошедший на этой неделе в Пярну-Яагупи: на пороге местного жителя появилась женщина, которая представилась сотрудником инспекции и попыталась получить личные данные.

Инспекция получила сообщение, что несколько дней назад в дневной время на пороге частного дома в Пярну-Яагапу появилась дама по имени Надежда, которая представилась инспектором AKI, пишет Pärnu Postimees.

Она хотела узнать, живет ли там известная владельце дома личность, и проверить номер телефона. «Инспектор» Надежда оставила впечатление, что инспекция хочет встретиться с конкретным владельцем частного дома.

AKI напоминает людям, что если у кого-то на пороге появляется человек, который представляется инспектором, следует к этому отнестись скептически.

Инспекция отмечает, что если кто-то представляется инспектором AKI, он должен, безусловно, показать служебное удостоверение с фотографией и личным кодом.

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