Россиянин наладил контрабанду сигарет в Финляндию и получил два года тюрьмы

Уездный суд Южной Карелии приговорил гражданина России к одному году восьми месяцам тюрьмы за налоговое преступление и контрабанду.

Мужчина покупал в России сигареты в блоках и вместе с двумя подельниками в 2018-19 перевозили табак контрабандой в Финляндию.

Приговоренный распространял сигареты в основном в Иматра и окрестностях. Кроме того, он перепродавал сигареты четверым финнам, которые распространяли их дальше.

Контрабандисты привезли в Финляндию более 3000 блоков сигарет. Они уклонились от уплаты пошлин и налогов в размере 237 000 евро.

Уездный суд приговорил одного из двух подельников россиянина к 11 месяцам лишения свободы. Он был также признан виновным в контрабанде и налоговом преступлении.

Перед судом предстали также четверо финнов, распространившихся сигареты в Финляндии.

Один финн был приговорен к одному году пяти месяцам условно за налоговые преступления. Второго приговорили за налоговое преступление к десяти месяцам условно.

Третий финн был приговорен за хранение привезенного контрабандой товара к 50 суточным штрафам. Он должен выплатить 2050 евро.