Житель Эстонии открыл письмо от банка и лишился 5000 евро

13 ноября в полицию было написано заявление, согласно которому один житель Тарту заказал через соцсети вещь за 750 евро и сделал предоплату в 500 евро, но товар вовремя не был доставлен. Объяснения продавца, почему товар не дошел, не внушали доверия. Полиция начала уголовное производство.

На следующий день в полицию сообщили, что одному жителю Тарту пришло письмо якобы от банка. Он кликнул на указанную в письме ссылку, на странице ввел свой ПИН-код и только позднее обнаружил, что 4777 евро были переведены на чужой иностранный банковский счет. Полиция начала уголовное производство.

Полиция подтвердила порталу Geenius, что речь идет о мошенническом письме, которое было отправлено якобы от имени банка SEB и с помощью которого у жителей Эстонии пытаются украсть данные счетов и деньги.

В письме от имени SEB говорится, что платеж клиента возвращен и надо заполнить форму, чтобы платеж все-таки был отправлен. Ссылка ведет на фейковую страницу, которая внешне выглядит точно так же, как страница банка SEB.