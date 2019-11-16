Картина: опасное письмо от банка, страшный ночной грохот и последствия шторма

Мужчина живет в сгоревшем доме, но не жалуется

Игорь Поляков — человек, который после пожара, вспыхнувшего прошлой зимой, живет в непригодном для жизни доме, но, несмотря на плохие условия, не жалуется. Читать далее...

Бизнесмен: слова семьи Хельме, что украинцы — дешевая рабочая сила, не отвечают действительности!

«Слова семьи Хельме о том, что украинцы - дешевая рабочая сила, это, конечно, хорошо! Поздравляю их, но я такого еще не видел», - сказал руководитель предприятия по производству модульных домов Production House OÜ Маргус Нисумаа. Читать далее...

Шторм повалил в Южной Эстонии почти 100 000 кубометров леса

По оценке RMK, шторм повалил в государственном лесу на юге страны почти 100 000 кубометров леса. Читать далее...

Житель Эстонии открыл письмо от банка и лишился 5000 евро

В полицию сообщили, что одному жителю Тарту пришло письмо якобы от банка. Он кликнул на указанную в письме ссылку и только позднее обнаружил, что 4777 евро были переведены на чужой иностранный банковский счет. Читать далее...

«Дома трясутся, спать невозможно»: ночной покой горожан нарушил невероятный грохот

Сегодня ночью от работающих под окнами многоквартирных домов машин исходили такой сильный шум и мощные вибрации, что местные жители не могли спать. Читать далее...

Исповедь жительницы Эстонии: мои дети и знакомые не знают, что я ВИЧ-инфицирована

В передаче "Своя правда" на канале ETV+ можно будет услышать страшную исповедь героини, никогда не употреблявшей наркотики, не занимавшейся проституцией – обычной женщины, матери троих детей, заразившейся ВИЧ от своего собственного мужа. Читать далее...

Галерея: в торговом центре T1 выставили распиленный пополам автомобиль

В торгово-развлекательном центре T1 Mall of Tallinn в пятницу прошла конференция на тему электромобилей, где обсудили, готова ли Эстония к буму электромобилей. Также в торговом центре проходит выставка машин, в том числе выставлен и распиленный пополам Nissan Leaf. Читать далее...

«Здесь для вас концлагерь»: приемную семью обвинили в насилии и сексуальной эксплуатации детей